Лефортовский суд продлил арест третьему обвиняемому в госизмене

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Лефортовский районный суд продлил срок содержания под стражей Максиму Людомирскому, обвиняемому в госизмене, сообщает Агентство "Москва".

Людомирский будет находится под стражей до 25 сентября 2015 года. Ранее сообщалось, что суд продлил арест Виктору Шуре и Евгению Чистову, также обвиняемых в госизмене.

По данным агентства "Интерфакс", Людомирский являлся экс-совладельцем в Научно-производственном комплексе "Электрооптика", а по сведениям ЕГРЮЛ ему принадлежало 23 процента предприятия.

Согласно официальному сайту организации, предприятие специализируется на разработке и производстве лазерных бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС), их базовых элементов, а также специализированного программного обеспечения. Продукция предприятия используется в производстве новейших систем вооружения.

Напомним, 21 июля Мосгорсуд признал законным арест гражданина Литвы и России Евгения Матайтиса, обвиняемого в шпионаже.

Российские спецслужбы задержали по подозрению в государственной измене Евгения Матайтиса, который имеет гражданство России и Литвы. Он подозревается в том, что занимался сбором секретной информации и передавал ее за рубеж.

Следователем ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Лефортовский суд Москвы заключил Матайтиса под стражу сроком на 2 месяца – до 24 августа.