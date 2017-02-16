Тело мужчины нашли у подъезда дома на проспекте Мира

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сотрудники полиции обнаружили тело неизвестного мужчины у подъезда дома в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В среду, 15 февраля, в полицию сообщили о том, что рядом с одним из подъездов во дворе дома № 58 на проспекте Мира обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, неизвестный умер за два часа до прибытия на место сотрудников правопорядка. Причины смерти поможет установить медицинская экспертиза.

Полиция начала проверку по факту этого инцидента.