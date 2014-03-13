Дело о хищении 330 млн рублей ипотечных кредитов передано в суд

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственное управление главка столичной полиции завершило расследование уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у одного из столичных банков. Фигурант дела обвиняется по статье "Мошенничество", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В ходе расследования выяснилось, что в мае-июне 2005 года обвиняемый и его соучастники составили преступную схему, при помощи которой планировали присвоить крупную сумму денег. Злоумышленники уговаривали не знавших о преступном умысле граждан подписать документы, необходимые для получения ипотечных кредитов. При этом потерпевшие думали, что подписывают договор о трудоустройстве на высокооплачиваемую работу.

После этого заемщикам передавали поддельные кредитные документы.

В результате злоумышленники получали в кассе деньги по кредитному договору и тратили их по своему усмотрению. Общий ущерб от деятельности преступной группы превысил 330 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", дело в отношении одного из участников банды выделено в отдельное производство.