СК возбудил дело по факту избиения школьницы на парковке

Фото: ТАСС/Александр Щербак

По факту избиения школьницы на автомобильной парковке торгового центра на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в четверг, 3 ноября. Три московские школьницы избили 14-летнюю девушку, а четвертая участница сняла избиение на видео. Запись они выложили в интернет. Как выяснилось, причиной конфликта стала ревность к 19-летнему молодому человеку.

Сейчас пострадавшая находится в стационаре. Она попала в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и ушибами. Теперь девушке предстоит челюстно-лицевая операция.

К настоящему моменту установлены личности всех участников происшествия. С ними проводятся следственные действия. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни".