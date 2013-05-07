Максима Закутайло обвинили в растрате по делу "Оборонсервиса"

Максим Закутайло Фото: sledcom.ru

Военные следователи предъявили очередное обвинение фигуранту уголовного дела "Оборонсервиса" Максиму Закутайло. Бывшего гендиректора ОАО "Окружной материальный склад Московского округа Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны" обвиняется по статье "растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения".

В ходе расследование было установлено, что в 2011 году Закутайло заключил 2 фиктивных договора, по которыми Анастасия Дянкина должна была исполнять обязанности его помощника, а Игорь Крюков – его заместителя. Эти люди не ходили на работу и не выполняли служебные обязанности, что не мешало им получать зарплату и премии – всего ОАО "ОМС" выплатило им свыше 156 и 111 тысяч рублей соответственно, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, что в ноябре прошлого года Закутайло было предъявлено обвинение по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере", а суд заключил его под арест.