Задержан избивший прохожего мужчина

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Полиция задержала подозреваемого в избиении прохожего на востоке Москвы. Им оказался 28-летний мужчина, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на Зеленом проспекте возле дома № 60/35, строение 4. Там нашли, лежащего без сознания мужчину. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что драка между двумя мужчинами завязалась в результате личного конфликта.

Один из них получил множественные травмы, в том числе закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали. Другого задержали спустя 10 минут у дома № 9 на Союзном проспекте. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека".