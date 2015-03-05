Фото: Агентство "Москва"

Украинская летчица Надежда Савченко согласилась выполнять рекомендации врачей по поддержанию состояния своего здоровья, однако прекращать голодовку отказалась, сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний.

"Сегодня обвиняемая Надежда Савченко согласилась выполнять рекомендации врачей по поддержанию состояния своего здоровья и дала согласие на прием куриного бульона. При этом она не отказалась от продолжения голодовки", – говорится в сообщении ведомства.

В ФСИН добавили, что Савченко остается под наблюдением врачей-специалистов и продолжает получать необходимую поддерживающую терапию.

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Батькивщина" Надежда Савченко, ранее служившая в украинском добровольческом батальоне "Айдар", была задержана российскими правоохранительными органами по подозрению в причастности к гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина под Луганском.

По версии следствия, они были убиты с наводки Савченко, которая позже была задержана на границе с Россией, куда отправилась под видом беженки. Сама летчица отрицает свою вину. Она и ее адвокаты утверждают, что ее похитили на территории Луганской области и доставили в Россию.

За время задержания Савченко была избрана народным депутатом от партии "Батькивщина" в Верховную Раду Украины и стала членом постоянной делегации Верховной рады в ПАСЕ.

Савченко объявила голодовку 15 декабря 2014 года. В феврале 2015 года она говорила, что прекратит голодовку, если ей изменят меру пресечения на домашний арест на территории посольства Украины в Москве.