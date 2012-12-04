В отношении Леонида Развозжаева возбуждено третье уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело в отношении Леонида Развозжаева. Оппозиционера подозревают в незаконном пересечении границы.

По версии следствия, 15 октября Развозжаев, зная о проверке в связи с фактами, изложенными в документальном фильме "Анатомия протеста – 2", и осознавая, что ее результатом может стать возбуждение уголовного дела, решил скрыться от следствия. Для этого он приобрел билет на поезд до Киева по паспорту своего брата и пересек госграницу без действительных документов на право выезда.

В связи с тем, что данная категория уголовных дел не относится к компетенции Следственного комитета, было направлено ходатайство в Генпрокуратуру о поручении расследования Главному следственному управлению.

Напомним, в конце ноября стало известно, что два уголовных дела, фигурантом которых является оппозиционер Леонид Развозжаев, объединены в одно производство. Речь идет о деле по обвинению в разбойном нападении на предпринимателя в 1997 году в Ангарске и по факту приготовления к организации массовых беспорядков.