23 апреля 2017, 09:08

Безопасность

СК возбудил уголовное дело по факту перекрытия дороги детской неотложке

Следователи возбудили уголовное дело по факту перекрытия дороги машине детской скорой помощи в Москве, сообщает пресс-служба СК РФ. Соответствующее поручение дал председатель комитета Александр Бастрыкин.

22 апреля 2017 года в СМИ появилось видео, на котором видно, что водитель внедорожника не уступил дорогу неотложке. Он продолжил медленно ехать по узкой дороге, а затем остановился и начал выяснять отношения с водителем скорой помощи. Инцидент произошел на улице Солнечная.

Разыскивается владелец автомобиля.

скорая помощь следствие уголовные дела дорожные конфликты чп

