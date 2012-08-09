В ЦАО восстановят систему оповещения о ЧС

ИТАР-ТАСС

В Центральном административном округе Москвы будет сформирована система оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, передает РИА Новости.

Префект ЦАО Москвы Сергей Байдаков дал поручение главам управ сформировать локальные системы оповещения в жилом секторе и на предприятиях, расположенных в центральной части города.

Кроме того, со старшими по домам, председателями ТСЖ и ЖСК будут проведены специальные занятия по алгоритму поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В ряде районов округа восстановление систем оповещения актуально с учетом дислокации на территории опасных предприятий, считают в префектуре.

Решение о формировании системы оповещения о ЧС было принято с учетом недавних трагических событий на Кубани, где в начале июля паводок затопил 7,2 тысяч жилых домов, кроме того, были нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение. Жертвами стихии стали 168 человек.