За неуплату штрафа в срок придется платить в двойном размере

ИТАР-ТАСС

За неуплату административного штрафа в срок существенно ужесточили наказание, информирует пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

«Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток», - уточняется в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, в первом полугодии 2012 года количество дел об административных правонарушениях значительно увеличилось. Судебные приставы составили 872 административных протокола.

В результате 449 гражданам были удвоены штрафы, а 138 человек подверглись арестам от 5 до 15 суток.