Штрафы за неинформирование зрителей о фонограмме вырастут в 500 раз

Штрафы за неинформирование зрителей о фонограмме увеличатся в 500 раз

Штрафы за сокрытие информации о выступлении под фонограмму могут вырасти в 500 раз, сообщает телеканал "Москва 24". Сегодня Мосгордума дала положительный отзыв на федеральный законопроект.

В настоящее время максимальная сумма штрафа составляет 10 тысяч рублей. Однако в сравнении с прибылью, которую получают организаторы концертов, штраф крайне низок, поэтому закону практически никто не следует, отмечают авторы документа.

Кроме того, борцы с фонограммой предлагают внести изменения в закон о рекламе. Таким образом информация о форме выступления поступит зрителям еще до покупки билета с афиш и из рекламных роликов.