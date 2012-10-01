В Подмосковье трое бывших полицейских обвиняются в служебном подлоге

Фото: ИТАР-ТАСС

Трех бывших сотрудников ОВД по Павлово-Посадскому муниципальному району Подмосковья обвиняют в служебном подлоге, после которого местный житель чуть было не попал в тюрьму.

По версии следствия, с декабря 2010 по январь 2011 года для улучшения служебных показателей полицейские сфальсифицировали административные протоколы. Они внесли ложные сведения о появлении местного жителя в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине был выписан штраф на сумму 100 рублей. При этом он был осужден условно и находился на испытательном сроке. После данного правонарушения мировой судья сначала вынес постановление о продлении ему испытательного срока, а затем об отмене условного осуждения и назначения реального лишения свободы на 1 год 8 месяцев.

Представление не было удовлетворено, поскольку вовремя вскрылся факт фальсификации документов полицейскими.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области, из органов полиции все трое обвиняемых были уволены. На время следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование завершено.