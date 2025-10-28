Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 16:28

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Бывшая жена актера из "Папиных дочек" Казакова обвинила его в домашнем насилии

Бил шнуром от фена и оскорблял: звезду сериала "Папины дочки" обвинили в насилии

Падчерица и бывшая жена звезды сериала "Папины дочки" Михаила Казакова обвинили его в избиении. Что на это ответил сам актер – в материале Москвы 24.

"Всегда находился повод для того, чтобы ударить"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ/kazakovfly

Звезду сериала "Папины дочки" Михаила Казакова, исполнившего роль Ильи Полежайкина, обвинили в домашнем насилии. Падчерица актера Виктория и бывшая жена Елена рассказали о том, что происходило в их доме, в эфире одной из программ.

По словам девушки, все началось с психологического насилия: оскорблений, скандалов со стороны отчима, кроме того, якобы у него всегда находился повод ударить. Виктория отметила, что особую жестокость Михаил проявлял по отношению к ее матери. Она также предположила, что Казаков мог что-то употреблять.

В адекватном состоянии ты не будешь ходить с дрелью по дому и сверлить стену над головой дочери. В один момент он начал искать несуществующих людей в шкафах, говорить, что мы кого-то прячем. Он впадал в какую-то паранойю.
Виктория
падчерица актера Михаила Казакова

Гостья программы также поделилась, что отчим "бегал за ее матерью по дому с шампуром и пытался убить ее", а сына Мирона он избил проводом от фена, когда мальчик не смог сделать из бумаги самолет, вспомнила Виктория.

В свою очередь, Елена заявила, что помогала супругу восстановиться после серьезной травмы ног, полученной на съемках. Женщина отметила, что просила мужа измениться.

Было принято решение исправляться. Он сказал: "Все, больше такого не будет". Мы были вместе с ним против проблемы с ногами. Однако, когда он встал на костыли, все покатилось в ад. Были ситуации, когда ты едешь с работы домой и не знаешь, что тебя ждет. У нас дома разбирались полы, он искал каких-то людей в шкафах. Боялись дети, боялась я.
Елена
бывшая жена актера Михаила Казакова

Позже исполнитель роли Полежайкина прокомментировал заявления бывших членов семьи. По его словам, он не воспринял серьезно сказанное экс-супругой и дочерью и долго смеялся над эфиром.

"Лучше у моей падчерицы Виктории спросить, для чего она все рассказала на шоу, но предполагаю, что истинные цели для нас с вами останутся туманны, как и цели, преследуемые ее мамой", – заявил он в беседе с изданием Super.

Михаил и Елена познакомились в 2003 году и через некоторое время официально оформили отношения. Кроме сына Мирослава, рожденного в браке, Казаков воспитывал и дочь жены от прежнего романа. По данным СМИ, в браке они прожили примерно 11 лет и развелись в 2021 году. Актер рассказывал, что отношения с Еленой ухудшились после того, как он получил травму, сообщает сайт "Комсомольской правды" (Михаил оступился и упал с высоты 12 метров во время съемок).

У нее сейчас другой мужчина. Сказала, мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал. Сейчас шрамик на сердце зажил, будет легче. Человек, который так может поступить, для меня умер.
Михаил Казаков
актер

Сначала Виктория и сын Мирослав жили с матерью после развода, но позже мальчик переехал к отцу. После этого между бывшими супругами начались судебные тяжбы по поводу алиментов. В итоге Казаков остался должен бывшей жене 427 тысяч рублей. Однако в 2024-м году после переезда сына Михаил сам обратился в суд, чтобы взыскать алименты с Елены. 9 сентября суд установил взыскать с Елены выплаты на содержание сына, но потом отменил решение.

Обвинение в убийстве

Фото: legion-media.com/Persona Stars/047

В 2005 году в СМИ появилась информация о том, что актер Михаил Казаков убил человека. Согласно версии журналистов, ссылавшихся на данные МВД, 16‑летний на тот момент Михаил вмешался, чтобы защитить школьную подругу Вику, когда в подъезде на нее напал бывший бойфренд, 20‑летний Кирилл Гуркин. Казаков признался полицейским, что вытащил нож, когда Кирилл набросился на девушку. Некоторые свидетели говорили, что у Гуркина была дубинка, а актер действовал в условиях угрозы.

Пояснить наличие ножа у Михаила удалось позже: за пару дней до инцидента он якобы отобрал холодное оружие у вора, который пытался ограбить его. В итоге дело было переквалифицировано в превышение самообороны и закрыто "по примирению сторон" – по некоторым данным, даже мать погибшего встала на защиту актера.

Казаков прославился как актер еще в раннем детстве. В 2002-м с его участием был снят 21 сюжет киножурнала "Ералаш", а в 2007 году Казаков получил роль Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки". Работа над этим проектом длилась несколько лет. Помимо нее, он успел сняться в эпизодах других телесериалов и в полнометражных картинах.

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика