Бывшая жена актера из "Папиных дочек" Казакова обвинила его в домашнем насилии

Падчерица и бывшая жена звезды сериала "Папины дочки" Михаила Казакова обвинили его в избиении. Что на это ответил сам актер – в материале Москвы 24.

"Всегда находился повод для того, чтобы ударить"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ/kazakovfly

Звезду сериала "Папины дочки" Михаила Казакова, исполнившего роль Ильи Полежайкина, обвинили в домашнем насилии. Падчерица актера Виктория и бывшая жена Елена рассказали о том, что происходило в их доме, в эфире одной из программ.



По словам девушки, все началось с психологического насилия: оскорблений, скандалов со стороны отчима, кроме того, якобы у него всегда находился повод ударить. Виктория отметила, что особую жестокость Михаил проявлял по отношению к ее матери. Она также предположила, что Казаков мог что-то употреблять.





Виктория падчерица актера Михаила Казакова В адекватном состоянии ты не будешь ходить с дрелью по дому и сверлить стену над головой дочери. В один момент он начал искать несуществующих людей в шкафах, говорить, что мы кого-то прячем. Он впадал в какую-то паранойю.

Гостья программы также поделилась, что отчим "бегал за ее матерью по дому с шампуром и пытался убить ее", а сына Мирона он избил проводом от фена, когда мальчик не смог сделать из бумаги самолет, вспомнила Виктория.

В свою очередь, Елена заявила, что помогала супругу восстановиться после серьезной травмы ног, полученной на съемках. Женщина отметила, что просила мужа измениться.





Елена бывшая жена актера Михаила Казакова Было принято решение исправляться. Он сказал: "Все, больше такого не будет". Мы были вместе с ним против проблемы с ногами. Однако, когда он встал на костыли, все покатилось в ад. Были ситуации, когда ты едешь с работы домой и не знаешь, что тебя ждет. У нас дома разбирались полы, он искал каких-то людей в шкафах. Боялись дети, боялась я.

Позже исполнитель роли Полежайкина прокомментировал заявления бывших членов семьи. По его словам, он не воспринял серьезно сказанное экс-супругой и дочерью и долго смеялся над эфиром.

"Лучше у моей падчерицы Виктории спросить, для чего она все рассказала на шоу, но предполагаю, что истинные цели для нас с вами останутся туманны, как и цели, преследуемые ее мамой", – заявил он в беседе с изданием Super.

Михаил и Елена познакомились в 2003 году и через некоторое время официально оформили отношения. Кроме сына Мирослава, рожденного в браке, Казаков воспитывал и дочь жены от прежнего романа. По данным СМИ, в браке они прожили примерно 11 лет и развелись в 2021 году. Актер рассказывал, что отношения с Еленой ухудшились после того, как он получил травму, сообщает сайт "Комсомольской правды" (Михаил оступился и упал с высоты 12 метров во время съемок).





Михаил Казаков актер У нее сейчас другой мужчина. Сказала, мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал. Сейчас шрамик на сердце зажил, будет легче. Человек, который так может поступить, для меня умер.

Сначала Виктория и сын Мирослав жили с матерью после развода, но позже мальчик переехал к отцу. После этого между бывшими супругами начались судебные тяжбы по поводу алиментов. В итоге Казаков остался должен бывшей жене 427 тысяч рублей. Однако в 2024-м году после переезда сына Михаил сам обратился в суд, чтобы взыскать алименты с Елены. 9 сентября суд установил взыскать с Елены выплаты на содержание сына, но потом отменил решение.

Обвинение в убийстве

В 2005 году в СМИ появилась информация о том, что актер Михаил Казаков убил человека. Согласно версии журналистов, ссылавшихся на данные МВД, 16‑летний на тот момент Михаил вмешался, чтобы защитить школьную подругу Вику, когда в подъезде на нее напал бывший бойфренд, 20‑летний Кирилл Гуркин. Казаков признался полицейским, что вытащил нож, когда Кирилл набросился на девушку. Некоторые свидетели говорили, что у Гуркина была дубинка, а актер действовал в условиях угрозы.

Пояснить наличие ножа у Михаила удалось позже: за пару дней до инцидента он якобы отобрал холодное оружие у вора, который пытался ограбить его. В итоге дело было переквалифицировано в превышение самообороны и закрыто "по примирению сторон" – по некоторым данным, даже мать погибшего встала на защиту актера.

Казаков прославился как актер еще в раннем детстве. В 2002-м с его участием был снят 21 сюжет киножурнала "Ералаш", а в 2007 году Казаков получил роль Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки". Работа над этим проектом длилась несколько лет. Помимо нее, он успел сняться в эпизодах других телесериалов и в полнометражных картинах.