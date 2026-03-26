26 марта, 14:47

Певицу Лолиту раскритиковали в Сети за энергичный танец на концерте

"Надо вовремя уходить": почему пользователи Сети посоветовали Лолите завершить карьеру

Певицу Лолиту раскритиковали в Сети за чрезмерно энергичный танец на собственном концерте. Почему хореография артистки пришлась не по душе комментаторам и как у исполнительницы обстоят дела с выступлениями, расскажет Москва 24.

"Без слез не взглянешь"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/karine_khachatryan__

В Сети завирусилось видео, снятое зрителями на одном из концертов певицы Лолиты. На кадрах она танцевала под собственный трек под аплодисменты зрителей. Перформанс породил множество мемов, в которых в основном обыгрывалась неутомимая энергия певицы.

"Я в 28 лет умираю после часовой тренировки. Лолита на протяжении 2,5 часа", "оплата у психолога не прошла, и ты пошла на концерт шикарной Лолиты", "теперь мы знаем, у кого весь наш ферритин", – так подписывают ролики с танцами звезды.

При этом в комментариях к видео объявилось множество хейтеров, которые не оценили хореографию артистки и даже порекомендовали ей завершить деятельность.

"Люди, которые ходят на это: вы адекватные?", "жалкое зрелище. Без слез не взглянешь", "правильно говорят: все надо вовремя делать и особенно уходить со сцены", "палата №6", – выразили мнение комментаторы.

Однако многие поддержали артистку, отметив ее харизму и искренность в самовыражении.

"Не стесняется и кайфует от своего дела", "у многих пересматриваю именно этот момент с разных ракурсов, и это можно смотреть бесконечно", "на самом деле это действительно один такой момент, он шуточный. Лолита настоящая, вот и все, весь концерт мурашки от ее голоса", "мне нравится, что она все делает искренне и от души", "шикарная", – написали пользователи.

От "отмененной" звезды до "нового краша зумеров"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Дмитрий Коробейников

Последние пару лет карьера знаменитости переживала непростые времена. С начала 2024-го Лолита перестала появляться в ТВ-шоу и передачах, а ее концерты в регионах России постоянно срывались. Ситуация не улучшилась и в начале 2025-го. Организаторы отменяли ее шоу за несколько дней до анонсированной даты, порой Лолита сама объявляла о срыве концерта из-за протестов общественников или местных депутатов.

Тогда не состоялись выступления артистки в Томске, Новокузнецке, Кемерове, Красноярске, Волгограде, Ульяновске, Перми, Казани, Костроме, Ижевске и других городах России. При этом Лолита говорила журналистам, что на фоне травли она ощутила рост народной любви.

Ситуация с выступлениями улучшилась во второй половине 2025-го. Уже в августе телеграм-канал SHOT назвал певицу "новым крашем зумеров", заявив, что на ее концерты ходят "толпы подростков". На фоне новой волны популярности знаменитость даже подняла гонорар, сообщили журналисты. 45-минутное частное выступление стало стоить 6 миллионов рублей вместо 4.

По данным СМИ, в этом году зрители принимают артистку более благосклонно, несмотря на то что в феврале в прессе вновь сообщалось об отмене концерта в Волгограде. Музыкальный критик и медиаменеджер Евгений Бабичев предположил, что причиной мог стать менталитет горожан, сообщило издание "Абзац".

Волгоград – это город-герой, легендарный город. Думаю, там политика немного другая: зрители не хотят видеть у себя артистов, которые имеют какое-то пятно в своей репутации. Там другое видение, восприятие и воспитание. Возможно, у них свой дресс-код, своя цензура и политика, связанная с проведением культурно-массовых мероприятий.
Евгений Бабичев
музыкальный критик, медиаменеджер

При этом 19 марта СМИ сообщили, что на концерт исполнительницы в Новосибирске с самого утра выстроилась огромная очередь из желающих попасть на шоу и сделать фото с кумиром. По информации журналистов, Лолита дала там два выступления, 19 и 20 марта, билеты на оба были почти полностью распроданы.

Читайте также


Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

