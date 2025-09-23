"Звездач": Лолита заработает на одном концерте более 31 миллиона рублей

Певица Лолита Милявская планирует заработать на предстоящем сольном концерте 31 миллион рублей, утверждают СМИ. Что известно о карьере артистки, выступления которой периодически отменяют уже на протяжении почти двух лет, читайте в материале Москвы 24.

Возвращение на сцену

Певица Лолита Милявская анонсировала сольный концерт, который должен состояться в Москве в ноябре. Стоимость билетов начинается от 4 500 рублей и доходит до 20 тысяч за место. По данным телеграм-канала "Звездач", если певица продаст все места в зале, то заработает на концерте более 31 миллиона 500 тысяч рублей.

При этом 22 сентября во время выступления в Нижнем Новгороде Милявская опустилась на колени перед зрителями и принесла извинения за дорогостоящие билеты, писал телеграм-канал "NewsNN | Нижний Новгород". Лолита призналась, что хотела бы сделать цену на них ниже, но не может из-за перевозок и стоимости электричества. При этом она добавила, что публика все же обеспечила ей теплый прием.

Однако выступление Лолиты в Магнитогорске, запланированное на 8 октября, было отменено: пользователи Сети предположили, что причиной могла стать именно высокая стоимость билетов.

"Билеты, конечно, очень дорогие"; "Ну куда 5 тысяч на последний ряд, и то – быстро кончились. И ведь по одному обычно не ходят, надо два билета. Отдать 10 тысяч минимум за сомнительное развлечение, такое себе...", – возмутились комментаторы.

Согласно официальному сайту Лолиты, до конца 2025 года у нее запланировано еще пять концертов: в Челябинске, Санкт-Петербурге и три концерта в Москве.

Отменено "по форс-мажорным обстоятельствам"

В последнее время карьера артистки переживает резкие падения и взлеты. С начала 2024 года певица перестала давать концерты и появляться в ТВ-шоу и передачах. В прошлом году она не смогла выступить в Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах России. Ситуация не улучшилась и с началом 2025-го.

13 февраля этого года Милявская должна была выступить в Томске, но шоу сорвалось. Певица заявила в своем телеграм-канале, что директор концертного зала сообщил, что "не хочет ее видеть", причем сделал это за двое суток до мероприятия.

15 февраля концерт Лолиты в Новокузнецке отменили по техническим причинам. Тогда владелец зала сослался на то, что "закончился паспорт безопасности объекта и они не знают, когда выдадут новый".





Лолита певица Вы понимаете, что это все техника безопасности, это катастрофические вещи. Это означает, что у одних нет паспорта безопасности, а они проводят какие-то концерты и фестивали, а у других – кабель, а кабель – это пожар, и я уверена, что там с пожарными системами не все в порядке. Поэтому в эти залы просто не ходите, это опасно.

Концерт в Кемерове 17 февраля также отменили из-за ремонта кабеля в зрительном зале, заявили владельцы площадки. Певица отметила в соцсетях, что работы запланировали именно в день ее выступления, оповестив об этом за три недели.

После массовой отмены концертов в Сибири артистка посчитала себя жертвой травли, сообщив в соцсетях, что срывом концертов обязана депутату Заксобрания Красноярского края Елене Пензиной: 25 января чиновница сообщила в своем телеграм-канале, что выступает против концертов в Красноярске Лолиты и Дианы Арбениной.

"Я считаю, что пошлости не место на сцене. Ко мне обращались бойцы и мои избиратели, которые считают точно так же, как и я. Мне кажется, если человек в 60 лет не понимает, что хорошо и что плохо, это уже никак не исправишь", – заявила Пензина газете "Известия".

Милявская ответила депутату в соцсетях и пригласила на концерт, пообещав выделить лучшее место в зале, а также дать возможность со сцены высказать все свои претензии. К слову, из всех запланированных концертов в Сибири состоялся единственный в Красноярске. Пензина, несмотря на приглашение оппонентки, на него не пришла.

Позже певице пришлось отменить концерт в Волгограде, который должен был пройти 5 марта этого года. В видеообращении в соцсетях Лолита рассказала, что активисты "Русской общины" потребовали от нее попросить разрешения на его проведение лично у ФСБ, полиции и регионального Минкульта. Милявская ответила, что обойти все инстанции не успеет, поэтому выступление не состоится, потому что в случае невыполнения требования его бы все равно отменили "по форс-мажорным обстоятельствам".

"Вы опять все не так делаете, вот эти активисты! Вы из посредственной певички путем травли добиваетесь того, чтобы она стала легендой. Работайте еще в этом направлении!" – заявила тогда Лолита в соцсетях.

Также в марте и апреле из-за жалоб общественников были отменены концерты исполнительницы в Ульяновске, Перми, Казани, Костроме, Ижевске. Тогда Лолита заявила порталу "Страсти", что на фоне травли она ощутила рост народной любви.