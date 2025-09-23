Форма поиска по сайту

23 сентября, 17:05

Шоу-бизнес
"Звездач": Лолита заработает на одном концерте более 31 миллиона рублей

Долгожданный камбэк? Лолита готовит сольный концерт

Певица Лолита Милявская планирует заработать на предстоящем сольном концерте 31 миллион рублей, утверждают СМИ. Что известно о карьере артистки, выступления которой периодически отменяют уже на протяжении почти двух лет, читайте в материале Москвы 24.

Возвращение на сцену

Фото: телеграм-канал lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская анонсировала сольный концерт, который должен состояться в Москве в ноябре. Стоимость билетов начинается от 4 500 рублей и доходит до 20 тысяч за место. По данным телеграм-канала "Звездач", если певица продаст все места в зале, то заработает на концерте более 31 миллиона 500 тысяч рублей.

При этом 22 сентября во время выступления в Нижнем Новгороде Милявская опустилась на колени перед зрителями и принесла извинения за дорогостоящие билеты, писал телеграм-канал "NewsNN | Нижний Новгород". Лолита призналась, что хотела бы сделать цену на них ниже, но не может из-за перевозок и стоимости электричества. При этом она добавила, что публика все же обеспечила ей теплый прием.

Однако выступление Лолиты в Магнитогорске, запланированное на 8 октября, было отменено: пользователи Сети предположили, что причиной могла стать именно высокая стоимость билетов.

"Билеты, конечно, очень дорогие"; "Ну куда 5 тысяч на последний ряд, и то – быстро кончились. И ведь по одному обычно не ходят, надо два билета. Отдать 10 тысяч минимум за сомнительное развлечение, такое себе...", – возмутились комментаторы.

Согласно официальному сайту Лолиты, до конца 2025 года у нее запланировано еще пять концертов: в Челябинске, Санкт-Петербурге и три концерта в Москве.

Отменено "по форс-мажорным обстоятельствам"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последнее время карьера артистки переживает резкие падения и взлеты. С начала 2024 года певица перестала давать концерты и появляться в ТВ-шоу и передачах. В прошлом году она не смогла выступить в Перми, Екатеринбурге, Новосибирске и других крупных городах России. Ситуация не улучшилась и с началом 2025-го.

13 февраля этого года Милявская должна была выступить в Томске, но шоу сорвалось. Певица заявила в своем телеграм-канале, что директор концертного зала сообщил, что "не хочет ее видеть", причем сделал это за двое суток до мероприятия.

15 февраля концерт Лолиты в Новокузнецке отменили по техническим причинам. Тогда владелец зала сослался на то, что "закончился паспорт безопасности объекта и они не знают, когда выдадут новый".

Вы понимаете, что это все техника безопасности, это катастрофические вещи. Это означает, что у одних нет паспорта безопасности, а они проводят какие-то концерты и фестивали, а у других – кабель, а кабель – это пожар, и я уверена, что там с пожарными системами не все в порядке. Поэтому в эти залы просто не ходите, это опасно.
Лолита
певица

Концерт в Кемерове 17 февраля также отменили из-за ремонта кабеля в зрительном зале, заявили владельцы площадки. Певица отметила в соцсетях, что работы запланировали именно в день ее выступления, оповестив об этом за три недели.

После массовой отмены концертов в Сибири артистка посчитала себя жертвой травли, сообщив в соцсетях, что срывом концертов обязана депутату Заксобрания Красноярского края Елене Пензиной: 25 января чиновница сообщила в своем телеграм-канале, что выступает против концертов в Красноярске Лолиты и Дианы Арбениной.

"Я считаю, что пошлости не место на сцене. Ко мне обращались бойцы и мои избиратели, которые считают точно так же, как и я. Мне кажется, если человек в 60 лет не понимает, что хорошо и что плохо, это уже никак не исправишь", – заявила Пензина газете "Известия".

Милявская ответила депутату в соцсетях и пригласила на концерт, пообещав выделить лучшее место в зале, а также дать возможность со сцены высказать все свои претензии. К слову, из всех запланированных концертов в Сибири состоялся единственный в Красноярске. Пензина, несмотря на приглашение оппонентки, на него не пришла.

Позже певице пришлось отменить концерт в Волгограде, который должен был пройти 5 марта этого года. В видеообращении в соцсетях Лолита рассказала, что активисты "Русской общины" потребовали от нее попросить разрешения на его проведение лично у ФСБ, полиции и регионального Минкульта. Милявская ответила, что обойти все инстанции не успеет, поэтому выступление не состоится, потому что в случае невыполнения требования его бы все равно отменили "по форс-мажорным обстоятельствам".

"Вы опять все не так делаете, вот эти активисты! Вы из посредственной певички путем травли добиваетесь того, чтобы она стала легендой. Работайте еще в этом направлении!" – заявила тогда Лолита в соцсетях.

Также в марте и апреле из-за жалоб общественников были отменены концерты исполнительницы в Ульяновске, Перми, Казани, Костроме, Ижевске. Тогда Лолита заявила порталу "Страсти", что на фоне травли она ощутила рост народной любви.

