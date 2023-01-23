Критик объяснил, скажется ли история с Болдуином на прокате фильма "Ржавчина"

В США в 2023 году продолжат работу над вестерном "Ржавчина", на съемочной площадке которого актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс боевыми патронами. От полученных ранений женщина скончалась. До конца января артисту должны выдвинуть официальное обвинение в непредумышленном убийстве. Разбираемся, что грозит Болдуину и будут ли трагические события способствовать успеху картины в прокате.



Фильм-трагедия

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Американскую ленту "Ржавчина" продолжат снимать, несмотря на гибель кинооператора Галины Хатчинс, которую актер Алек Болдуин смертельно ранил на репетиции в 2021 году. Об этом рассказала юрист компании – производителя картины Rust Movie Productions Мелина Спэдаун.

"Фильм с господином Болдуином в главной роли и Джоэлом Соузой в качестве режиссера на пути к завершению", – отметила она.

Юрист добавила, что в съемках задействуют инспекторов по технике безопасности, а также членов профсоюза. Они проследят за происходящим на площадке. Вместе с тем актерам запрещено использовать работающее оружие и различные боеприпасы, уточнила Спэдаун. По данным СМИ, сам Болдуин продолжит сниматься в картине.

При этом ранее прокуратура штата Нью-Мексико приняла решение выдвинуть против него обвинения. Об этом заявила прокурор Мэри Кармак-Альтвайс, которая занимается делом о гибели Хатчинс.





из заявления прокуратуры штата Нью-Мексико Актеру и продюсеру "Ржавчины" Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году.

Решение было принято, несмотря на то что осенью 2022 года Болдуину удалось достичь соглашения с семьей Хатчинс, чтобы родственники погибшей не выдвигали ему обвинения. Еще тогда Кармак-Альтвайс заявляла, что эта договоренность не повлияет на окончательный вердикт по делу о стрельбе на съемочной площадке. Сообщалось, что официально обвинения Болдуину предъявят до конца января этого года.

По данным СМИ, если актера признают виновным, ему может грозить 18 месяцев заключения. Адвокат артиста Люк Никас рассказал о планах оспорить предъявленные его подзащитному обвинения.

Трагедия с участием Болдуина произошла в октябре 2021 года во время съемок "Ржавчины". Артист на репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс. Кроме того, ранение получил режиссер картины Джоэл Соуза, которого впоследствии выписали из больницы. Тогда съемки ленты приостановили.

Сам Болдуин утверждал, что не нажимал на спусковой крючок оружия. По словам актера, выстрел произошел самопроизвольно. Кинокомпания Rust Movie Productions также не признала вину.



Все зависит от качества

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes

Предвидеть успех или провал готовящегося фильма, не посмотрев его, невозможно. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил кинокритик Давид Шнейдеров, комментируя судьбу картины "Ржавчина" с Алеком Болдуином.





Давид Шнейдеров кинокритик Все зависит от качества фильма. История с Алеком никак не повлияет на кассовую судьбу ленты, на мой взгляд, поскольку речь идет, по всей видимости, о непредумышленном убийстве.

Эксперт предположил, что на будущем картины могли бы сказаться другие события. Например, если бы Болдуин был пойман на домогательствах к кому-то из актрис или другим девушкам на площадке. "Тогда могли бы взбунтоваться все сторонницы движения #MeToo (движение в поддержку женщин, которые подверглись харассменту. – Прим. ред.)", – пояснил Шнейдеров.

Еще один вариант – если бы "пинками прогнал кого-то из членов съемочной группы иного цвета кожи", добавил кинокритик.

По словам эксперта, на съемках периодически гибнут каскадеры, об этом пишут СМИ. "У Тома Круза на съемках однажды погибли каскадеры (речь о фильме "Сделано в Америке", 2017 года. – Прим. ред.), и это на прокатную судьбу фильма особо не повлияло", – привел пример Шнейдеров.

Важно помнить, что кино является опасным производством, подчеркнул специалист. Особенно это касается съемок боевиков и картин, где в качестве реквизита используется оружие.

