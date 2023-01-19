Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора

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Окружной прокурор в штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс объявила, что актеру Алеку Болдуину будет предъявлено уголовное обвинение в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, передает РИА Новости.

"Актеру и продюсеру "Раст" Алеку Болдуину и оружейнику Ханне Гутерреш-Рид будут каждому предъявлены по два пункта обвинения в непредумышленном убийстве Галины Хатчинс на съемочной площадке в округе Санта-Фе в 2021 году", – указано в заявлении.

Официально обвинения будут предъявлены до конца января 2023 года.

Алек Болдуин в октябре 2021 года случайно выстрелил в кинооператора Галину Хатчинс во время съемочного процесса фильма "Ржавчина". Оказалось, что оружие было заряжено не холостыми, а боевыми патронами.

Впоследствии артист заявлял, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. По его словам, выстрел произошел самопроизвольно. Руководство фильма "Ржавчина" – компания Rust Movie Productions – также не признала вину в трагедии.

Алек Болдуин заявил, что не нажимал спусковой крючок на пистолете

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