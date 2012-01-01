Голливудские координаторы постельных сцен рассказали о своей работе

Гвинет Пэлтроу рассказала о съемках нового фильма "Марти Суприм", где ей довелось поучаствовать во множестве пикантных эпизодов с Тимоти Шаламе. Актриса уточнила, что не следовала советам координатора по интимным сценам. А вот по словам Блейк Лайвли, временами ей очень не хватало присутствия такого специалиста на съемках фильма "Все закончится на нас". Подробнее об этой профессии – в материале Москвы 24.

"Мне 109 лет, тебе 14…"

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18 марта Гвинет Пэлтроу дала большое интервью для Vanity Fair. Среди прочего актриса рассказала о работе над новым фильмом "Марти Суприм", премьера которого запланирована на конец этого года. Звезда заинтриговала читателей: в картине будет очень много секса. Отдельно 52-летняя Пэлтроу поведала о съемках пикантных эпизодов с 29-летним Тимоти Шаламе.

Прежде всего, для актрисы стало откровением, что теперь в Голливуде работают координаторы по интимным сценам. Они помогают актерам чувствовать себя комфортно во время съемок подобных эпизодов, а также следят, чтобы никто не перешел границы.



Гвинет Пэлтроу актриса Я не знала, что такое существует. Я из эпохи, когда ты просто раздеваешься, ложишься в постель и камера включается.

Пэлтроу отметила, что им с Шаламе не понадобились советы координатора. Актриса заявила, что чувствовала бы себя подавленной, словно "художник, которого заперли в коробке", если бы кто-то диктовал ей или ее партнеру, как себя вести и двигаться во время съемок постельных сцен.

"Я такая: "Ок, ладно, мне 109 лет, тебе 14…", – пошутила актриса, вспоминая работу над пикантными эпизодами.

"Доверяет своему партнеру"

Фото: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

По информации некоторых СМИ, на съемках скандальной картины с Блейк Лайвли и Джастином Бальдони "Все закончится на нас" тоже был координатор по интимным сценам. Правда, актриса, которая в декабре 2024 года обвинила партнера и режиссера фильма в домогательствах, заявляла, что многие сцены снимались в отсутствие специалиста. В свою очередь юрист Бальдони уверял, что лишь эпизод помолвки главных героев проходил без консультанта, поскольку там был только поцелуй без раздевания. Джастин же утверждал, что Блейк сама отказалась от координатора еще до начала производства.

В съемках документального фильма о конфликте между знаменитостями под названием "Он сказал, она сказала: Блейк Лайвли против Джастина Бальдони" приняла участие координатор интимных сцен Мия Шахтер. Женщина не участвовала в создании "Все закончится на нас", но как специалист обратила внимание на детали, обнародованные во время разбирательств.





Мия Шахтер координатор интимных сцен в кино По моему опыту, когда актер говорит, что ему не нужен координатор интимных отношений, это обычно указывает на то, что он доверяет своему партнеру по сцене. Как бы это ни мешало процессу, тот, кто переживает за безопасность, не пойдет на риск. Эти сообщения заставили меня задуматься о том, что был момент, когда она действительно полностью доверяла ему.

При этом Мия отметила: на кадрах со съемок видно, что актриса тактично избегает поцелуев с коллегой, чтобы не обидеть его прямым отказом. Эксперт уверена, что между ними была взаимная симпатия и доверие.

"Не самая приятная ситуация"

Фото: Charles Sykes/Variety via Getty Images

По данным СМИ, профессия координатора интимных сцен появилась относительно недавно благодаря движению #MeToo. В его рамках женщины публично рассказывали о пережитом опыте сексуального насилия и домогательств. В результате в киноиндустрии задумались о мерах безопасности на съемочной площадке.

У исполнительницы одной из главных ролей в сериале "Двойка", вышедшем в 2017 году, Эмили Мид в сценарии были прописаны интимные сцены с Джеймсом Франко, которого тогда обвиняли в сексуальных домогательствах. Актриса попросила создателей нанять специалиста, который поможет с постановкой пикантных сцен, писали СМИ. Мид мотивировала это тем, что при выполнении трюков любой сложности на площадке всегда присутствует координатор, а съемки интима не менее трудны, но никто их не регулирует.

Опыт оказался позитивным для всей съемочной группы, и сейчас консультантов часто привлекают для работы над фильмами или сериалами с большим количеством "клубнички". Например, узкие специалисты присутствовали на съемках "Эйфории", "Миссис Флетчер", "Я могу уничтожить тебя", "Полового воспитания".

Задача координатора заключается в том, чтобы обеспечить съемку задуманных режиссером интимных кадров без нарушения личных границ актеров. Спорные моменты прорабатываются с постановщиком и артистами еще до съемки: обсуждается контекст сцен, подробно разбираются движения, подбирается специальная одежда и барьеры – реквизит, исключающий тактильный контакт.

Тем не менее среди актеров есть те, кто считает присутствие координатора по сексу на площадке лишним. В августе 2022 года голливудский актер Шон Бин в интервью изданию The Sunday Times заявил, что подсказки третьего лица во время съемок интимной сцены ему мешают.

"Это меня только сильнее тормозит, потому что приковывает внимание к деталям. Тебе говорят: сделай это, положи руки сюда... Думаю, естественное поведение влюбленных было бы полностью разрушено сведением к техническому упражнению", – сказал актер.

Правда, не все коллеги разделили мнение звезды. Многие сочли, что "спонтанность", за которую так ратует Бин, менее важна, чем ощущение безопасности, которое должны испытывать актеры на работе. Например, Эмма Томпсон назвала недавно появившуюся профессию "фантастическим нововведением".





Эмма Томпсон актриса Вы не можете просто дать ситуации спонтанно развиваться. Перед вами камера и съемочная группа, вы не одни в гостиничном номере. Вас окружает куча парней, перетаскивающих вещи. Так что это не самая приятная ситуация, и точка.

Рэйчел Зеглер в своем блоге и вовсе отметила, что "спонтанность" во время съемок интима может быть опасна. А Аманда Сейфрид в интервью журналу Porter выразила сожаление, что в начале ее карьеры еще не было такой профессии, и в 19 лет она была вынуждена ходить на съемочной площадке без нижнего белья.