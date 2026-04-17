Фанаты Вани Дмитриенко вступились за него после шутки про "пенсионный фонд"

Певец Ваня Дмитриенко попал в неловкую ситуацию на собственном концерте. Исполнитель пошутил про зрителей возраста 30+ и нарвался на хейт в Сети. В какой еще скандал едва не угодил исполнитель хита "Венера-Юпитер", расскажет Москва 24.

"Видно же, что шутит"

В Сети завирусилось видео с концерта певца Вани Дмитриенко. В ролике девушки в зале танцевали с поднятыми руками, исполнитель заметил их и обратился со сцены.





Ваня Дмитриенко певец Что там за пенсионный фонд стоит? Я видел-видел, как вы танцевали вот это. Потрясающе!

В Сети отреагировали на шутку певца. Кто-то счел это хамством, однако нашлись и те, кто воспринял ситуацию с иронией и не увидел повода для обиды и тем более "отмены" исполнителя.

"Сначала все в комментах называли себя "Пенсионный фонд имени Вани Дмитриенко", а теперь Ваня пошутил, и назвали хамством. Наоборот, он пытается быть на одной волне с пенсионным фондом", "сейчас его маме позвоним, скажем, что он балуется", "а что пенсионный фонд-то обиделся? Себя вспомните в его возрасте, там все, кому 30, уже казались старыми", "у фонда есть деньги ходить на твои концерты, Вань", "стадион сложно будет собрать теперь, пенсионный фонд дома останется", "ой, да смешно же, вы что в самом деле", "как душно в комментариях", "видно же, что шутит", – отметили комментаторы.

К слову, аудиторию 20-летнего исполнителя давно составляют не только девочки-подростки, но и дамы постарше. В комментариях к постам певца поклонницы просят "не списывать со счетов" тех, кому за 30 и даже более 40 лет. В ноябре 2025-го Ваня рассказал, что порой испытывает смущение из-за того, что фанатки постарше пишут ему сообщения "в сексуализированном ключе".

"Это одновременно и смущает, и льстит – конечно, такое внимание я до этого никогда не получал", – признался Дмитриенко.

"Можете даже снимать"

На днях Ваня едва не угодил в другой скандал, на этот раз с коллегами. 10 апреля вышел совместный трек Егора Крида с молодыми рэперами 9mice, Madk1d и Темный принц. Накануне премьеры Егор и 9mice провели совместный стрим. По данным СМИ и зрителей, во время эфира Сергей делал отсылки к Ване, заявляя, что если кому-то что-то не нравится, могут "идти послушать Ваню Дмитриенко". При этом пользователи отметили, что Крид в эти моменты смеялся.

После этого в телеграм-канале исполнителя хита "Шелк" появился скриншот переписки предположительно менеджеров 9mice и Дмитриенко, из которого следует, что изначально рэпер хотел записать совместный трек с Ваней.

"По Майсу отказ. Ване не близко. Сказал, что вообще не представляет, как это может выглядеть", – был ответ от стороны Дмитриенко.

Кроме того, краш зумеров и женщин постарше интригующе подписал пост.





Ваня Дмитриенко певец Кто не вместится в зал на 300 человек, приходите ко мне в "Лужники" 2 августа, можете даже снимать.

Фанаты Вани решили в комментариях, что этим постом он уколол не только 9mice, но и Егора, якобы намекнув на скандальный концерт последнего в Краснодаре в конце марта. По словам очевидцев, во время собственного выступления Крид сначала просто застыл, а потом разразился речью, в которой отчитал зрителей, снимавших выступление на телефоны.

"Это не шоу-представление. В противном случае еще раз обращаюсь ко всем. Я лучше соберу 300 человек, которые будут со мной до потери пульса, потные уходить с концерта, но отдаваться по полной, чем буду собирать солдаут. Поэтому, если вы хотите прямо сейчас быть вместе со мной одним целым, у нас еще есть время для того, чтобы все изменить. Ведь скажите, некайфово смотреть на артиста, который просто стоит. Верно? А артисту вдвойне некайфово смотреть на тех людей, что смотрят в телефон", – заявил Крид своим фанатам.

Видео с концерта завирусилось в Сети и породило массу мемов. В контексте произошедшего многие пользователи стали искать скрытый смысл в посте Вани. При этом некоторые посчитали слова Дмитриенко неуместными, ведь Крид напрямую ничего не сказал о нем на стриме.

"Даже он затролил Егора", "все же поняли, на кого отсылка", "сейчас еще Ваню Егор Крид в бан кинет", "какая прямая отсылка на Егора", "Крид, если что, про тебя ни слова не сказал на том стриме", "странно, что Ваня как-то пытается задеть Егора, хотя Егор про Ваню ни слова не говорил", – написали фолловеры под постом Дмитриенко.

В свою очередь, ответ на публикацию Вани последовал от 9mice в его телеграм-канале.

"Вань, не играй со мной. Это не твой размер. Как и площадка, которую ты выбрал", – написал Сергей, намекая на то, что оппоненту не стать самым молодым исполнителем, собравшим "Лужники".

Об этом намерении Ваня заявил журналистам в марте, подчеркнув, что желание выступить на крупнейшей концертной площадке страны исходит из личных амбиций, а не из стремления посоревноваться. К слову, рекорд как раз принадлежит Криду: он собрал солдаут в "Лужниках" в августе 2025-го, на тот момент ему был 31 год.

При этом Крид не вступал в публичную перепалку, а Ваня и вовсе 13 апреля поставил в ней точку, развеяв домыслы фанатов по поводу предыдущего поста.

"Ребят, насчет того, что я прошу снимать на концертах: для меня это лишь способ продвигать новую песню, я говорю на концертах об этом часто", – написал Дмитриенко.

Исполнитель хита "Ртуть" подчеркнул, что никого не пытался задеть, а также попросил аудиторию не обострять и не домысливать.