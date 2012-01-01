Экс-возлюбленный Рианны Крис Браун вновь обвиняется в нападении на человека

Американского R&B-исполнителя Криса Брауна задержали в Великобритании: его подозревают в нападении на продюсера, совершенном еще два года назад. О буйном нраве певца говорят уже давно: от его рук якобы пострадали не только мужчины, но и женщины, в том числе экс-возлюбленная Рианна. Подробности – в материале Москвы 24.

Грехи прошлого

Фото: egion-media.com/Daniel DeSlover/ZUMA Press Wire

Криса Брауна арестовали в ночь на 15 мая почти сразу после того, как его частный самолет приземлился в Манчестере. По информации издания The Sun, экс-возлюбленного Рианны подозревают в нападении на человека в лондонском ночном клубе. Инцидент произошел в феврале 2023 года, когда Браун находился в мировом турне и выступал в Великобритании.

По словам музыкального продюсера Эйбу Диау, Крис ударил его по голове бутылкой, а затем начал избивать кулаками и ногами, пока тот лежал на полу. После нападения жертва попала в больницу, в дальнейшем для передвижения мужчине понадобились костыли. Пострадавший подал гражданский иск против Брауна на сумму 16 миллионов долларов.

На Криса тогда завели дело, но арестовали лишь спустя два года, когда он вновь посетил Манчестер. К слову, в следующем месяце исполнитель должен дать 10 концертов в Великобритании в рамках мирового турне, посвященного 20-летию карьеры. Однако, возможно, из-за полицейского расследования выступления придется отложить.

Любит распускать руки

Певца не раз обвиняли в серьезных преступлениях, однако каждый раз ему удавалось выйти практически сухим из воды. В 2009 году накануне церемонии "Грэмми" Крис жестоко избил свою на тот момент девушку Рианну.

СМИ сообщали, что конфликт между возлюбленными начался в машине: Рианна увидела на телефоне Брауна сообщение от другой девушки и попыталась выхватить смартфон. В ответ певец ударил ее кулаком по лицу, не остановившись на этом.

Исполнительница подала в суд на обидчика. В итоге Брауна приговорили к исправительным работам на полгода и условному сроку на пять лет. При этом Крис долгое время пытался вернуть Рианну: во всех интервью извинялся и рассказывал о своей любви к барбадосской певице. К удивлению фанатов, она все же простила Брауна и даже воссоединилась с ним. Правда, в 2013 году СМИ сообщили, что пара окончательно рассталась.

В 2016-м на Брауна заявила в полицию девушка по имени Лизьен Гутьеррес. Она сообщила, что певец ударил ее в глаз из-за того, что она нарушила правило на его вечеринке: принесла с собой телефон и попыталась сфотографировать Криса. По данным СМИ, защите музыканта удалось "замять" это дело.

А в 2018-м Криса обвинили в организации вечеринки, на которой произошло групповое изнасилование. Жертва инцидента рассказала, что ее несколько раз принудили к сексу знакомые певца. По словам пострадавшей, на мероприятии у нее отобрали телефон и предлагали тяжелые наркотики. Женщина подала на Брауна судебный иск, в котором указала, что певец был соучастником преступления.

При этом защита музыканта требовала убрать имя звезды из дела: якобы он причастен к инциденту лишь косвенно. В итоге исполнителя арестовали прямо у сцены после его концерта во Флориде, однако вскоре отпустили под залог, и он даже смог продолжить турне по Америке. Позже, по информации СМИ, дело было закрыто из-за нехватки доказательств.

А в начале 2019 года 24-летняя девушка обвинила уже самого Брауна, его друга и телохранителя в групповом изнасиловании. По словам жертвы, инцидент произошел в номере отеля в Париже. Французские правоохранители задержали троицу, правда, вскоре отпустили. Сам Крис вину не признал, а позже подал встречный иск за клевету. В итоге, по словам адвоката музыканта, показания пострадавшей были оспорены и для уголовного преследования не осталось оснований.