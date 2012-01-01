Иски на 40 миллионов рублей подали к компании блогера Влада Бумаги

СМИ сообщили, что популярный блогер Влад А4 собирается обанкротить одну из своих компаний. Что случилось с некогда прибыльным бизнесом и есть ли у инфлюенсера другой доход, расскажет Москва 24.

Бизнесмен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

14 марта в Сети появилась информация, что один из самых популярных блогеров русскоязычного интернета Влад А4 (настоящее имя – Владислав Бумага) сворачивает свой бизнес. Инфлюенсер собрался банкротить свою компанию "Бумажная бумага", которая с 2022 года занимается продажей чипсов, снеков и лимонадов.

По данным СМИ, в 2023 году выручка компании составила 3,9 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 186 миллионов. Правда, на сегодняшний день у фирмы проблемы: к ней предъявили иски на общую сумму около 40 миллионов рублей (они связаны с контрактами на поставку различных компонентов для снеков и упаковки).

Ранее, в декабре 2024 года, пресса сообщала, что блогер задолжал Федеральной налоговой службе почти миллион рублей. Кроме того, по данным журналистов, Влад тогда не оплатил штрафы ГИБДД за четыре правонарушения. В итоге в отношении блогера возбудили дело об административном правонарушении. Позже появилась информация, что у компаний звезды интернета более 2,5 миллиона рублей долгов по налогам и страховым взносам.

По данным журналистов, всего у блогера семь фирм. Одна из них занимается съемками и контентом, две другие – производством и продажей мерча. Также Влад является совладельцем детского развлекательного городка в одном из столичных торговых центров и сети доставок и пиццерий. Кроме того, доход блогеру приносит реклама на его канале и проведение корпоративных мероприятий, где Бумага выступает со своей шоу-программой.

Блогер, певец и актер

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков

Уроженец Минска "поднялся" на роликах для детей и подростков и стал одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного интернета. Сейчас количество его подписчиков на крупном видеохостинге – свыше 76 миллионов человек.

По данным СМИ, в детстве Бумага серьезно занимался хоккеем, однако в 16 лет оставил спорт из-за травмы. Также парень увлекался музыкой и брейк-дансом. После окончания школы Влад решил не продолжать обучение и сконцентрироваться на ведении блога, который он начал развивать с 18 лет. Первые ролики были про фокусы, косметические маски, видеоигры, школьные розыгрыши, случаи из жизни, отношения парней и девушек.

Однако такой контент не приносил ощутимого прироста подписчиков. Поворотной в карьере блогера стала юмористическая пародия на интернет-тренд 2015 года Ice Bucket Challenge. Тогда в Сети были популярны ролики, где пользователи выливают на себя ведро ледяной воды и передают эстафету другу. Благодаря этому видео блогер решил развивать канал в направлении лайфхаков и челленджей.

Настоящая популярность пришла к А4 после выхода видео "24 часа в батутном центре" в декабре 2016 года. Бумага показал подписчикам, как после закрытия прятался на площадке с приятелем. А спустя три года количество фолловеров перевалило за 10 миллионов. В честь этого события Влад получил престижную награду от видеохостинга – "Бриллиантовую кнопку". Тогда же он занял девятое место в мировом топе видео с наибольшим количеством лайков.

Влад известен своими принципами ведения блога: в его роликах нет мата, пропаганды насилия, рекламы алкоголя или отсылок к запрещенным веществам. Впрочем, вместе с фанатами у него появились и хейтеры. Многие обвиняют инфлюенсера в плагиате контента других блогеров. Например, в 2021 году американские коллеги Влада MrBeast и JustDustin заявили, что он позаимствовал их обложки и идеи для видео без получения разрешения от авторов оригинальных роликов. Сам Бумага подобные заявления никак не комментирует и продолжает набирать популярность.

Раскрутив свой блог, Влад стал зарабатывать на рекламе и вложился в бизнес-проекты. По данным СМИ, доходы Бумаги помогли ему в 2022 году купить пентхаус площадью 270 квадратных метров рядом с Кремлем за 500 миллионов рублей.

С недавних пор блогер стал развивать и музыкальную карьеру: записывать пародийные треки и снимать клипы. Правда, в интервью А4 признавался, что не позиционирует себя как певец, а просто делает нечто смешное.

С 2023 года Влад также пробует себя в качестве актера и телеведущего. Он поучаствовал в съемках документального сериала про спорт "100 лет "Динамо" и сыграл в фантастической комедии "Иван Васильевич меняет все". В конце 2024-го блогер поучаствовал в прямой линии с Владимиром Путиным: он спросил, зачем блокировать YouTube, если российские площадки "и так хорошо справляются" и являются конкурентоспособными, а также какие ценности он как блогер должен транслировать своей аудитории.

У самого Бумаги есть дочь, которую весной 2024 года ему родила возлюбленная, блогер Юлия Годунова.