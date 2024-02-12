"Диско-бабушка": как живет станцевавшая на концерте Лазарева в Коми пенсионерка

Певец Сергей Лазарев пообещал снять квартиру пенсионерке, зажигательно танцевавшей в первых рядах на его концерте в столице Республики Коми – Сыктывкаре. Ранее артист опубликовал в своих соцсетях видео с "диско-бабушкой", которое стало вирусным. Выяснилось, что у пожилой женщины инвалидность и она находится в непростой жизненной ситуации. Подробности истории – читайте в материале Москвы 24.



"Главная звездочка"

Сергей Лазарев 7 февраля опубликовал ролик со своего выступления в столице Республики Коми, на котором запечатлена танцующая в первых рядах пенсионерка. "Моя главная звездочка сегодняшнего концерта в Сыктывкаре! Посмотрите, какая милая бабушка и как она зажигает! Два часа без остановки!" – подписал видео артист.

Кадры мгновенно стали вирусными в соцсетях. Выяснилось, что поклонницу артиста зовут Лидия Уляшева. Она частая зрительница концертов российских звезд и уже обзавелась прозвищем "диско-бабушка". Команда артиста разыскала пенсионерку, а сам Лазарев лично пообщался с ней. По словам певца, у пожилой женщины сложная жизненная ситуация. В частности, от Уляшевой отказались родственники. "Она такая жизнерадостная, но в жизни у нее не все так радостно, к сожалению. У нее проблемы с жильем, проблемы с тем, что практически нет денег", – объяснил артист.





Сергей Лазарев певец Сейчас занимаемся тем, чтобы найти ей нормальную квартиру. Мы снимем ей эту квартиру, проблем не будет… Мы, естественно, все сделаем, не переживайте.

По данным СМИ, пенсионерка родилась в 1958 году в многодетной семье, имеет инвалидность, но с детства хотела стать танцовщицей и певицей. Она почти всю жизнь трудилась в родном селе Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми. Однако надеялась перебраться в региональную столицу. Свою семью женщина не смогла создать. Несколько лет назад Уляшева все же решилась на переезд в Сыктывкар. Женщина получает пенсию в 15 тысяч рублей и за счет этих средств оплачивает себе общежитие, сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что в Помоздине у пенсионерки остался дом с печным отоплением и протекающей крышей.

Сама она сейчас стоит на учете по безработице и посещает собеседования в надежде на трудоустройство, пишет "Комсомольская правда". Местные волонтеры говорят, что власти готовы выделить ей жилье из маневренного фонда за городом. Но такой вариант не устраивает мечтавшую о столице Уляшеву. С 2017 года она воплощает в жизнь еще одну свою страсть – ходит на концерты отечественных звезд. В частности, уже успела побывать на выступлениях Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Григория Лепса, групп "Руки Вверх" и "На-На", а также других артистов. Энергичная пенсионерка якобы так понравилась местному концертному агентству, что оно разрешило женщине посещать свои шоу бесплатно.



"Неунывающая бабуля"

"Диско-бабушка" в беседе с РЕН ТВ рассказала, что денег на концерт Сергея Лазарева у нее не хватало. Но женщине разрешили бесплатно зайти в зал после того, как разместятся остальные зрители. Артист поет хорошие песни, считает пенсионерка. "Я часто смотрю концерты, хорошая музыка, мне нравится. Вообще люблю рок, зажигательную музыку", – поделилась она.

По словам женщины, в детстве отец сравнивал ее с обезьянкой, потому что та постоянно танцевала. О том, что Уляшева засветилась в соцсетях Лазарева, она узнала от подруги. В комментариях под роликом пользователи желают ей долгих лет жизни и восхищаются оптимизмом. Одни называют пенсионерку "неунывающей бабулей", другие отмечают "молодец, умеет жизни радоваться и не ныть".





из комментария пользователя в соцсетях Я сто раз пересматривала видео, бабуля просто супер. Смотришь на нее, и тоже хочется в пляс. Как же здорово, что ее заметили и ей улыбнулась удача.

По мнению некоторых комментаторов, женщину можно смело отправлять на вокальные конкурсы, представлять Россию, "если она не только танцевать, но еще и петь умеет". Другие желают всем такую же активную старость, как у Уляшевой. "Долгих-долгих лет жизни тебе. Несмотря ни на что, очень добрая и позитивная женщина", – пишут пользователи.

Также они оставляют сотни комментариев-благодарностей Сергею Лазареву, который вызвался помочь бабушке. "Какой же ты молодец! Достойный поступок. В очередной раз убедилась, что ты не только замечательный артист, но и настоящий человек", – прокомментировала подписчица певца.

Не остались в стороне и рэпер Джиган со своей супругой Оксаной Самойловой, которая сама родом из Коми. Они пригласили "диско-бабушку" в гости и пообещали исполнить ее мечту – сходить на концерт в Москве.

