"Диско-бабушка": как живет станцевавшая на концерте Лазарева в Коми пенсионерка

Певец Сергей Лазарев пообещал снять квартиру пенсионерке, зажигательно танцевавшей в первых рядах на его концерте в столице Республики Коми – Сыктывкаре. Ранее артист опубликовал в своих соцсетях видео с "диско-бабушкой", которое стало вирусным. Выяснилось, что у пожилой женщины инвалидность и она находится в непростой жизненной ситуации. Подробности истории – читайте в материале Москвы 24.
"Главная звездочка"
Сергей Лазарев 7 февраля опубликовал ролик со своего выступления в столице Республики Коми, на котором запечатлена танцующая в первых рядах пенсионерка. "Моя главная звездочка сегодняшнего концерта в Сыктывкаре! Посмотрите, какая милая бабушка и как она зажигает! Два часа без остановки!" – подписал видео артист.
Кадры мгновенно стали вирусными в соцсетях. Выяснилось, что поклонницу артиста зовут Лидия Уляшева. Она частая зрительница концертов российских звезд и уже обзавелась прозвищем "диско-бабушка". Команда артиста разыскала пенсионерку, а сам Лазарев лично пообщался с ней. По словам певца, у пожилой женщины сложная жизненная ситуация. В частности, от Уляшевой отказались родственники. "Она такая жизнерадостная, но в жизни у нее не все так радостно, к сожалению. У нее проблемы с жильем, проблемы с тем, что практически нет денег", – объяснил артист.
По данным СМИ, пенсионерка родилась в 1958 году в многодетной семье, имеет инвалидность, но с детства хотела стать танцовщицей и певицей. Она почти всю жизнь трудилась в родном селе Помоздино Усть-Куломского района Республики Коми. Однако надеялась перебраться в региональную столицу. Свою семью женщина не смогла создать. Несколько лет назад Уляшева все же решилась на переезд в Сыктывкар. Женщина получает пенсию в 15 тысяч рублей и за счет этих средств оплачивает себе общежитие, сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что в Помоздине у пенсионерки остался дом с печным отоплением и протекающей крышей.
Сама она сейчас стоит на учете по безработице и посещает собеседования в надежде на трудоустройство, пишет "Комсомольская правда". Местные волонтеры говорят, что власти готовы выделить ей жилье из маневренного фонда за городом. Но такой вариант не устраивает мечтавшую о столице Уляшеву. С 2017 года она воплощает в жизнь еще одну свою страсть – ходит на концерты отечественных звезд. В частности, уже успела побывать на выступлениях Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Григория Лепса, групп "Руки Вверх" и "На-На", а также других артистов. Энергичная пенсионерка якобы так понравилась местному концертному агентству, что оно разрешило женщине посещать свои шоу бесплатно.
"Неунывающая бабуля"
"Диско-бабушка" в беседе с РЕН ТВ рассказала, что денег на концерт Сергея Лазарева у нее не хватало. Но женщине разрешили бесплатно зайти в зал после того, как разместятся остальные зрители. Артист поет хорошие песни, считает пенсионерка. "Я часто смотрю концерты, хорошая музыка, мне нравится. Вообще люблю рок, зажигательную музыку", – поделилась она.
По словам женщины, в детстве отец сравнивал ее с обезьянкой, потому что та постоянно танцевала. О том, что Уляшева засветилась в соцсетях Лазарева, она узнала от подруги. В комментариях под роликом пользователи желают ей долгих лет жизни и восхищаются оптимизмом. Одни называют пенсионерку "неунывающей бабулей", другие отмечают "молодец, умеет жизни радоваться и не ныть".
По мнению некоторых комментаторов, женщину можно смело отправлять на вокальные конкурсы, представлять Россию, "если она не только танцевать, но еще и петь умеет". Другие желают всем такую же активную старость, как у Уляшевой. "Долгих-долгих лет жизни тебе. Несмотря ни на что, очень добрая и позитивная женщина", – пишут пользователи.
Также они оставляют сотни комментариев-благодарностей Сергею Лазареву, который вызвался помочь бабушке. "Какой же ты молодец! Достойный поступок. В очередной раз убедилась, что ты не только замечательный артист, но и настоящий человек", – прокомментировала подписчица певца.
Не остались в стороне и рэпер Джиган со своей супругой Оксаной Самойловой, которая сама родом из Коми. Они пригласили "диско-бабушку" в гости и пообещали исполнить ее мечту – сходить на концерт в Москве.
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