В МВД РФ назвали фейком информацию о проверке в отношении певца SHAMAN

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Информация о якобы проводимой полицейской проверке в отношении певца SHAMAN (Ярослава Дронова) не соответствует действительности. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



"Могу ответственно заявить: у полиции нет вопросов ни к самому Ярославу, ни к его творчеству", – сказала она.

Также представитель ведомства пожелала ему творческих успехов и пригласила на свою авторскую программу на радиостанции "Милицейская волна".

Ранее певец возглавил список патриотических исполнителей России. 28% опрошенных ВЦИОМ россиян назвали SHAMAN патриотом РФ. Также стало известно, что для 22% россиян он вызывает гордость.

Исполнитель также занял первую строчку в рейтинге самых лучших эстрадных певцов 2023 года. По данным ВЦИОМ, Олег Газманов, лидер прошлого года, спустился на второе место. А на третьем месте расположился Николай Басков.

Певцом года SHAMAN чаще всего называли женщины и граждане старше 45 лет, а также жители Дальнего Востока и проживающие на Урале.

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