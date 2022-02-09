Моргенштерн ответил шуткой на возбуждение дела о пропаганде наркотиков

Против рэпера Моргенштерна снова возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. На этот раз поводом стала татуировка на груди музыканта с изображением, похожим на листья конопли. Адвокат артиста назвал произошедшее абсурдом и пообещал обжаловать данное постановление. Выясняем, могут ли Моргенштерна привлечь к ответственности.
Ботаническая экспертиза
Полиция Набережных Челнов завела административное дело на рэпера Моргенштерна о пропаганде и незаконной рекламе наркотиков. Правоохранители увидели нарушение в татуировках музыканта.
"Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю", – сообщил источник в правоохранительных органах.
Также для экспертизы привлекли специалистов Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы. Они выявили в некоторых клипах звезды сцены, формирующие лояльность к незнакомому употреблению наркотиков у зрителей. В частности, речь идет о видео Yung Hefner, El problema и "Новая волна".
Адвокат репера Сергей Жорин подтвердил, что на его подопечного завели административное дело. По словам юриста, изначально анализировать пытались песни артиста, однако в них не удалось обнаружить пропаганду наркотиков.
Жорин добавил, что считает произошедшее абсурдом, поэтому защита планирует обжаловать постановление. Кроме того, по словам адвоката, возбуждение административного дела не является помехой для возвращения находящегося сейчас в Дубае репера домой, в Россию.
"Никакие ограничения не накладывает. Сомневаюсь, что это как-то повлияет на возвращение Моргенштерна. Он воспринял эту новость с улыбкой", – заключил он.
"Подняли настроение"
Сам Моргенштерн в Instagram уже успел в ироничной манере прокомментировать очередное дело.
"Целый совет ботаников, в смысле ученых, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Этой татуировке пять лет, получается, я пять лет через все границы мира возил наркотики? Ну я контрабандист", – пошутил артист.
В свою очередь, юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что административное наказание за татуировку является распространенным прецедентом. В частности, к ответственности привлекают заключенных с наколками, пропагандирующими воровской образ жизни.
"В случае с Моргенштерном речь идет именно о демонстрации. Если это видимый участок тела или татуировка была взята крупным кадром в клипе. Поэтому, скорее всего, он будет привлечен, если только на татуировке на самом деле конопля", – пояснил эксперт.
По мнению Воробьева, если рэпера признают виновным в пропаганде наркотиков, то, вероятнее всего, ему назначат штраф до 100 тысяч рублей.