Моргенштерн ответил шуткой на возбуждение дела о пропаганде наркотиков

Против рэпера Моргенштерна снова возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. На этот раз поводом стала татуировка на груди музыканта с изображением, похожим на листья конопли. Адвокат артиста назвал произошедшее абсурдом и пообещал обжаловать данное постановление. Выясняем, могут ли Моргенштерна привлечь к ответственности.



Ботаническая экспертиза

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Полиция Набережных Челнов завела административное дело на рэпера Моргенштерна о пропаганде и незаконной рекламе наркотиков. Правоохранители увидели нарушение в татуировках музыканта.

"Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю", – сообщил источник в правоохранительных органах.

Также для экспертизы привлекли специалистов Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы. Они выявили в некоторых клипах звезды сцены, формирующие лояльность к незнакомому употреблению наркотиков у зрителей. В частности, речь идет о видео Yung Hefner, El problema и "Новая волна".

Адвокат репера Сергей Жорин подтвердил, что на его подопечного завели административное дело. По словам юриста, изначально анализировать пытались песни артиста, однако в них не удалось обнаружить пропаганду наркотиков.





Сергей Жорин адвокат Моргенштерна Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил "креатив" и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики.

Жорин добавил, что считает произошедшее абсурдом, поэтому защита планирует обжаловать постановление. Кроме того, по словам адвоката, возбуждение административного дела не является помехой для возвращения находящегося сейчас в Дубае репера домой, в Россию.

"Никакие ограничения не накладывает. Сомневаюсь, что это как-то повлияет на возвращение Моргенштерна. Он воспринял эту новость с улыбкой", – заключил он.



В июне 2021 года суд уже признавал Моргенштерна виновным в пропаганде запрещенных веществ. Тогда ему назначили штраф в 100 тысяч рублей. Нарушения нашли в клипах "Розовое вино – 2" и Family. В конце ноября прошлого года после слов главы СК России Александра Бастрыкина о том, что музыкант, по сути, торгует запрещенными веществами в соцсетях, рэпер улетел в Дубай и до сих пор не вернулся на родину.

"Подняли настроение"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сам Моргенштерн в Instagram уже успел в ироничной манере прокомментировать очередное дело.

"Целый совет ботаников, в смысле ученых, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Этой татуировке пять лет, получается, я пять лет через все границы мира возил наркотики? Ну я контрабандист", – пошутил артист.





Моргенштерн репер Хватило ума пистолет на себя не набить, а то бы впаяли незаконный оборот оружия. Всем большое спасибо, кто это дело завел, очень подняли настроение.

В свою очередь, юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что административное наказание за татуировку является распространенным прецедентом. В частности, к ответственности привлекают заключенных с наколками, пропагандирующими воровской образ жизни.

"В случае с Моргенштерном речь идет именно о демонстрации. Если это видимый участок тела или татуировка была взята крупным кадром в клипе. Поэтому, скорее всего, он будет привлечен, если только на татуировке на самом деле конопля", – пояснил эксперт.





Василий Воробьев юрист У нас даже за изображение на одежде конопли привлекали к ответственности. Это достаточно распространенная практика.

По мнению Воробьева, если рэпера признают виновным в пропаганде наркотиков, то, вероятнее всего, ему назначат штраф до 100 тысяч рублей.