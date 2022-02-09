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шоу-бизнес

9 февраля, 17:01

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Моргенштерн ответил шуткой на возбуждение дела о пропаганде наркотиков

"Хватило ума не набить пистолет": накажут ли Моргеншерна за тату с коноплей
шоу-бизнес

Против рэпера Моргенштерна снова возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. На этот раз поводом стала татуировка на груди музыканта с изображением, похожим на листья конопли. Адвокат артиста назвал произошедшее абсурдом и пообещал обжаловать данное постановление. Выясняем, могут ли Моргенштерна привлечь к ответственности.

Ботаническая экспертиза

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Полиция Набережных Челнов завела административное дело на рэпера Моргенштерна о пропаганде и незаконной рекламе наркотиков. Правоохранители увидели нарушение в татуировках музыканта.

"Согласно заключению комплексной лингво-ботанической экспертизы, выполненной специалистами Набережночелнинского государственного педагогического университета, по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю", – сообщил источник в правоохранительных органах.

Также для экспертизы привлекли специалистов Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы. Они выявили в некоторых клипах звезды сцены, формирующие лояльность к незнакомому употреблению наркотиков у зрителей. В частности, речь идет о видео Yung Hefner, El problema и "Новая волна".

Адвокат репера Сергей Жорин подтвердил, что на его подопечного завели административное дело. По словам юриста, изначально анализировать пытались песни артиста, однако в них не удалось обнаружить пропаганду наркотиков.

Не найдя пропаганды в текстах Алишера, майор полиции проявил "креатив" и желание во что бы то ни стало наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу, установившую, что якобы это татуировка марихуаны, а значит, он пропагандирует наркотики.
Сергей Жорин
адвокат Моргенштерна

Жорин добавил, что считает произошедшее абсурдом, поэтому защита планирует обжаловать постановление. Кроме того, по словам адвоката, возбуждение административного дела не является помехой для возвращения находящегося сейчас в Дубае репера домой, в Россию.

"Никакие ограничения не накладывает. Сомневаюсь, что это как-то повлияет на возвращение Моргенштерна. Он воспринял эту новость с улыбкой", – заключил он.

В июне 2021 года суд уже признавал Моргенштерна виновным в пропаганде запрещенных веществ. Тогда ему назначили штраф в 100 тысяч рублей. Нарушения нашли в клипах "Розовое вино – 2" и Family. В конце ноября прошлого года после слов главы СК России Александра Бастрыкина о том, что музыкант, по сути, торгует запрещенными веществами в соцсетях, рэпер улетел в Дубай и до сих пор не вернулся на родину.

"Подняли настроение"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сам Моргенштерн в Instagram уже успел в ироничной манере прокомментировать очередное дело.

"Целый совет ботаников, в смысле ученых, которые изучают растения, собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля. Этой татуировке пять лет, получается, я пять лет через все границы мира возил наркотики? Ну я контрабандист", – пошутил артист.

Хватило ума пистолет на себя не набить, а то бы впаяли незаконный оборот оружия. Всем большое спасибо, кто это дело завел, очень подняли настроение.
Моргенштерн
репер

В свою очередь, юрист Василий Воробьев рассказал Москве 24, что административное наказание за татуировку является распространенным прецедентом. В частности, к ответственности привлекают заключенных с наколками, пропагандирующими воровской образ жизни.

"В случае с Моргенштерном речь идет именно о демонстрации. Если это видимый участок тела или татуировка была взята крупным кадром в клипе. Поэтому, скорее всего, он будет привлечен, если только на татуировке на самом деле конопля", – пояснил эксперт.

У нас даже за изображение на одежде конопли привлекали к ответственности. Это достаточно распространенная практика.
Василий Воробьев
юрист

По мнению Воробьева, если рэпера признают виновным в пропаганде наркотиков, то, вероятнее всего, ему назначат штраф до 100 тысяч рублей.

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