08 апреля, 18:55

Адвокат блогера Гасанова раскрыл детали конфликта с риелтором Вадимом Де

"Можем поменяться местами": о чем рассказал свидетель по делу Гасанова в суде

Вскрылись новые подробности конфликта между блогером Гусейном Гасановым и риелтором Вадимом Де. Последний в частности утверждает, что инфлюенсер угрожал ему. Однако адвокат Гасанова заявил, что ничего подобного не происходило. Подробности – в материале Москвы 24.

Конфликт из-за апартаментов

Фото: avenue-moskva.ru; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gusein.gasanov

Риелтор Вадим Де рассказал в суде 7 апреля, что обвиняемый в отмывании денег блогер Гусейн Гасанов угрожал ему после попытки расторгнуть сделку о покупке апартаментов.

По словам продавца недвижимости, конфликт произошел в 2025 году, когда инфлюенсер попросил риелтора переоформить на себя апартаменты стоимостью 60 миллионов рублей. Вадим Де пытался отказаться, но блогер убедил его, показав документы о погашении задолженности перед налоговой службой. Однако при расчете через банковскую ячейку вместо денег туда якобы положили пачки печенья.

"Когда в СМИ появились новости о заочном аресте Гасанова, я просил расторгнуть сделку, но Гусейн угрожал мне со словами: "Мы можем поменяться местами", – рассказал риелтор.

В итоге на апартаменты наложили арест в связи с расследованием, а Вадим Де согласился сотрудничать со следствием.

В свою очередь, юрист Дмитрий Козяйкин, представляющий в суде интересы Гасанова, опроверг слова риелтора об угрозах со стороны инфлюенсера.

Для нас было удивлением, когда мы увидели подобные высказывания в адрес Гусейна. Он, наоборот, неоднократно помогал ему в решении каких‑то личных и материальных проблем. А впоследствии человек почему‑то решил нелестно высказаться.
Дмитрий Козяйкин
адвокат Гусейна Гасанова

Адвокат отметил, что собственником апартаментов с мая 2025 года является Вадим Де, а возвращение недвижимости Гасанову будет зависеть от развития ситуации. Козяйкин добавил, что подробности договоренностей между Гасановым и Де он разглашать не может, так как это будет дополнительно заявляться в суде.

"Но могу сказать так: не все, что сказал Вадим, соответствует действительности", – отметил защитник.

Ущерб на сотни миллионов

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Блогер Гусейн Гасанов известен продажей курсов личностного роста в соцсетях. Расследование об отмывании денег в отношении инфлюенсера было завершено в январе 2026 года.

По данным следствия, Гасанов, действуя как индивидуальный предприниматель, не доплатил в бюджет страны более 170 миллионов рублей. При этом блогер провел ряд финансовых операций и оформил договор купли‑продажи недвижимости на 1‑м Красногвардейском проезде в Москве, легализовав таким образом свыше 68 миллионов рублей. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Однако еще один адвокат Гусейна, Михаил Юсупов, заявлял, что Гасанов отказался признать свою вину. Он также напомнил, что блогер закрыл налоговую задолженность перед государством: с учетом пеней и штрафов общая сумма составила примерно 300 миллионов.

В сентябре 2025 года ФНС ликвидировала последнюю компанию блогера, созданную в 2023-м для производства роллов: предприятие не принесло прибыли, при этом накопив долг около 800 тысяч рублей. По данным СМИ, Гасанову предписали погасить эту задолженность, но он покинул территорию России.

