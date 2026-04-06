Дмитрий Дибров заявил о готовности принять Полину при ее желании вернуться

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что готов воссоединиться со своей экс-супругой Полиной, если она захочет к нему вернуться, но все же сделает "кое-какие выводы". В новом интервью шоумен отметил, что чувства к бывшей до сих пор не остыли. Подробности – в материале Москвы 24.

"Никогда не буду попрекать ее этим"

Дмитрий Дибров телеведущий Если она вернется, то и секунды думать не буду. Знаешь, никогда не буду попрекать ее этим! Я готов все простить, конечно. И это ради будущей жизни. Ей уже спасибо за эти прекрасные 16 лет в браке. Вот если сейчас она скажет, что хочет обратно ко мне, то и слова в ответ не услышит... Сразу приму ее назад. Никогда не напомню ей тот страшный 2025 год. Приму Полину без лишних разговоров, но уже сделаю кое-какие выводы.

Кроме того, Дибров раскрыл, что Полина якобы рассматривала несколько кандидатур на место будущего избранника, прежде чем расстаться с супругом. В итоге бывшая жена шоумена выбрала бизнесмена Романа Товстика.

Телеведущий добавил, что у них с Полиной изначально были разные интересы, и предположил, что экс-супруга так и не поняла, чем он занимался, потому что смотрела только "Кто хочет стать миллионером" и то, "когда ей было мало лет, ее мама заставляла".

"Она не понимала, кто я такой. С кем она жила. Наверное, она думала, что со старым пердуном живет. Так пусть же теперь поживет с молодым пердуном", – заявил он.

Дибров добавил, что на их отношениях и разрыве все же отразилась разница в возрасте: Дмитрий старше Полины на 30 лет. Шоумен указал, что последние годы ему надоела светская жизнь, а его молодая супруга была "в тренде", поэтому со временем Полине стало с ним скучно.

Журналист вспомнил совместную жизнь, отметив, что радовал супругу дорогими нарядами, презентами и путешествиями.





Дмитрий Дибров телеведущий Я делал все, уловив ее стремление летать, танцевать, веселиться. Возил ее каждый год отдыхать в Монте-Карло. На Мальдивы, в этот тропический рай. Всю Америку проехал с ней. Дом на Рублевке купил, бриллианты и наряды от лучших дизайнеров. Мне нравилось баловать Полину, как баловать дитя. Мне нравилась ее фигура, нравилось одевать ее. Я честно служил идее идеального семейного сожительства.

По словам шоумена, в свою очередь Полина была благодарна ему за тот уровень жизни, который он ей обеспечил.

"Она всегда умела принимать подарки и делать мужчину счастливым, включая секретные арсеналы, о которых я, разумеется, рассказывать не стану. Она умела и это... Я ее подучил немножко, конечно. Сделал это на основании своих предыдущих общений", – поделился Дмитрий.

Телеведущий признал, что они "в браке друг другом пользовались": он – ее молодостью и красотой, а Полина – его возможностями.

Также Дибров отметил, что бывшая жена была свободна от бытовых забот и хлопот, так как все хозяйство вели домработницы. По словам Дмитрия, единственной обязанностью Полины было деторождение.

"Диме нужна поддержка"

В начале апреля Полина Диброва рассказала, что перед разводом у них с мужем состоялся финальный диалог, во время которого он действительно признал, что готов сделать все, чтобы разлада не случилось, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Он сказал, что, конечно, будет ждать меня, если что-то изменится в моей жизни и я передумаю", – добавила Полина.

В интервью Диброва также затронула тему новых отношений Дмитрия с нутрициологом Екатериной Гусевой. Полина рассказала, что когда-то сама познакомила бывшего супруга с ней во время работы над собственным проектом – женским клубом.

"Я прекрасно к ней отношусь, и, конечно, я понимала, что для того, чтобы пройти эту ситуацию, Диме нужна поддержка. Я благодарна Екатерине, которая стала его поддержкой. Буду очень рада, если у них получится что-то серьезное", – добавила она.

Полина отметила, что сейчас продолжает развивать свое женское сообщество, регулярно путешествует и занимается воспитанием детей. При этом Диброва подчеркнула, что не стремится быстро сыграть свадьбу с избранником. По ее словам, им необходимо решить "внутренние моменты". Предложение выйти замуж, подготовка к свадьбе и само торжество должны состояться "в свое время", добавила экс-супруга Диброва.





Полина Диброва бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Нужно просто пожить в свое удовольствие, спокойно... годик примерно. Здоровье восстановить, быт наладить. Понять траекторию движения по жизни. Возможно, будут какие-то перемены. В том числе и в бизнесе. Надо наладить деятельность клуба. А потом силы появятся на ту же организацию, хотя я не планирую ничего пышного.

Полина и Дмитрий Дибровы официально оформили развод 25 сентября 2025 года после 16 лет брака. По данным СМИ, стороны заранее заключили мировое соглашение, а на финальном заседании присутствовали только их юристы. При этом подробности раздела имущества не раскрывались. Трое детей Дибровых живут как с матерью, которая снимает дом рядом с бывшим супругом, так и с отцом.

О разладе в семье шоумена стало известно летом 2025 года – тогда СМИ писали, что Полина начала встречаться с бизнесменом Романом Товстиком, который в тот момент состоял в браке и воспитывал шестерых детей.