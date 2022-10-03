Юрист рассказала, какой срок может грозить Собчак по делу о фейках

В отношении Ксении Собчак могут возбудить уголовное дело за распространение фейков о государственной власти. Все из-за ее интервью с режиссером Виталием Манским, который заявил о якобы нецелевом использовании бюджета Московского международного кинофестиваля. Расскажем, какое наказание может грозить Собчак, если дело в итоге будет возбуждено.



Фото: youtube.com/Осторожно: Собчак

Трансляция лжи

В интервью, опубликованном на YouTube-канале Собчак, Виталий Манский заявил, что на Московском международном фестивале (ММКФ) якобы "воруется не меньше 85% бюджета". После этого президент ММКФ Никита Михалков обвинил режиссера в клевете и написал на него заявление. В отношении Манского уже завели уголовное дело, он был объявлен в розыск.

Саму Собчак допросили в качестве свидетеля, после чего в ее действиях усмотрели признаки статьи о публичном распространении заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ своих полномочий.





представитель правоохранительных органов На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет.

Все материалы полиция передала в главное следственное управление СК по Москве. Будет ли возбуждено дело, следователи решат в течение месяца.

На ситуацию сама Собчак отреагировала в своем телеграм-канале. По ее словам, на упомянутом допросе ей задавали "странные" вопросы. "Например: "Не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивалях, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих?" – рассказала она.





Ксения Собчак журналист, телеведущая Я честно ответила, что вопросы с гостями заранее никогда не обсуждаю, а их ответы публикую без цензуры. Больше мне по поводу этого сказать нечего.

Возможное возбуждение уголовного дела Собчак посчитала давлением на журналистское сообщество и попыткой отомстить ей за собственную позицию и взгляды.

Вероятность срока

Фото: youtube.com/Осторожно: Собчак

Перед публикацией интервью Собчак должна была проверить, есть ли у Манского конкретные доказательства хищений бюджета ММКФ, рассказала Москве 24 юрист Мария Ярмуш. Ведь если их нет, то после выхода видео она фактически стала распространителем клеветы через интернет, подчеркнула эксперт.

"Если доказательства были не представлены, она должна была сказать, что убирает эту часть из интервью. Иначе это непроверенная информация. Журналист должен убедиться, правда это или оговор, клевета", – объяснила она.

Если уголовное дело в итоге будет возбуждено, члены команды, которые участвовали в подготовке и съемках интервью, вряд ли понесут наказание. "Собчак уже сказала, что сама несет ответственность. Она не наемный сотрудник, которому сказали опубликовать под угрозой увольнения, и она это сделала. Все решения Собчак принимает сама. Она брала это интервью, принимала решение это публиковать и несет свою личную ответственность за эту ситуацию", – подчеркнула Ярмуш.

По статье о фейках о госорганах максимальное наказание составляет три года лишения свободы. Но, по мнению эксперта, в случае возбуждения дела вряд ли может быть назначен такой срок.

"Скорее всего, Собчак никогда не признается в том, что могла это сделать злонамеренно. Потому что это фактически признание своей вины. Она будет говорить, что несет ответственность, но не считает себя виновной, так как распространила эту информацию в интересах общества. А правоохранительные органы должны были проверить, были там хищения или нет. Думаю, ее защита могла бы выстраивать именно такую линию", – предположила специалист.





Мария Ярмуш юрист Если дело в итоге будет возбуждено, скорее всего, наказание составит год-два условно. Однако сказать, какое именно решение могло бы быть вынесено судом, сложно. Это новая статья (появилась в марте 2022 года. – Прим. ред.), практики по ней пока еще немного.

Ярмуш не исключила, что в случае возбуждения дела суд первой инстанции все же мог бы назначить Собчак максимальное наказание. Однако в процессе апелляции срок бы снизился, добавила юрист.