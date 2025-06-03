Четыре российские знаменитости, которые рано вступили в брак

2 июня телеведущая Ксения Собчак заявила в своем интернет-шоу, что российские мужчины до 30 лет – по сути, "еще мальчики" и "в принципе не готовы к отношениям". Журналист предложила законодательно запретить молодым людям жениться до указанного возраста. Кто из знаменитостей собственным примером опроверг теорию Собчак, а кто подтвердил, расскажет Москва 24.

Александр Стриженов

По информации СМИ, актер познакомился с будущей супругой Екатериной на съемках фильма "Лидер", когда обоим было по 14 лет. Подростковая влюбленность со временем переросла в большое чувство, и по достижении совершеннолетия пара решила узаконить отношения. К тому же за неделю до похода в ЗАГС возлюбленным удалось обвенчаться, уговорив на это батюшку: по церковным законам обряд нельзя проводить до официальной росписи.

Ранний брак оказался на редкость крепким: в прошлом году супруги отметили 37 лет со дня свадьбы. При этом Стриженовы никогда не скрывали от журналистов, что в их союзе бывали серьезные сложности: недопонимания, конфликты и кризисы. Но пара продолжает работать над отношениями и вместе преодолевать трудности.





Александр Стриженов актер, сценарист, продюсер, телеведущий Мы могли друг друга потерять, но победила любовь. И еще – мудрость жены. Но мы оба очень хотели, чтобы наш союз не разрушился. Конечно, брак – это работа, и мы работали, чтобы он был сохранен.

Владимир Машков

Народный артист РФ впервые женился в 20 лет на своей однокурснице Елене Шевченко по Новосибирскому театральному училищу. Журналисты писали, что до похода в ЗАГС молодые люди встречались два года, а познакомились на дне рождения общего знакомого и влюбились друг в друга с первого взгляда.

Однако, по данным СМИ, оба супруга обладали буйными характерами, да и каждый думал о своей карьере. Машков отправился покорять столицу, пока Елена ждала от него ребенка. При этом жена все же пыталась сохранить семью и вместе с новорожденной дочерью Марией приехала к Владимиру в Москву. Там она поступила в ГИТИС, Машков учился в Школе-студии МХАТ, а ребенка было решено отправить к бабушке с дедушкой.

В итоге актерский брак продлился всего три года. После развода Владимир еще три раза женился, но и эти отношения закончились крахом. Сейчас актер предпочитает держать личную жизнь в тайне и много работает.

Николай Фоменко

Шоумен впервые женился в 18 лет на однокурснице Елене Лебедевой. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Екатерина. По словам друзей семьи, роман был страстным, но расстались супруги тихо и совсем неожиданно для близких. В те годы Фоменко вместе с Максимом Леонидовым создали группу "Секрет". Из-за постоянных репетиций отношения в молодой семье стали портиться, и супруги после четырех лет брака приняли решение разойтись.

Сейчас актер и музыкант счастливо женат в четвертый раз. По информации СМИ, всего у него пять наследников от разных жен и трое внуков.

Борис Щербаков

Народный артист РФ познакомился с будущей супругой Татьяной Бронзовой во время учебы в Школе-студии МХАТ. При этом девушка в то время была замужем, писали СМИ. Однако на втором курсе Бронзова и Щербаков сблизились, играя влюбленных в пьесе "Женитьба Белугина". По сюжету начинающие актеры должны были целоваться. Позже Борис признавался журналистам, что на него это произвело сильное впечатление.





Борис Щербаков актер, народный артист РФ И настолько мне понравилось, что я начал ухаживать, прохода ей не давал и взял девушку измором.

Между сокурсниками вспыхнул роман, Татьяна развелась с мужем, а Борис расстался с возлюбленной. Щербаков женился на Бронзовой, когда ему было 24 года, вскоре у пары родился единственный сын Василий.

Татьяна много времени посвящала семье и быту, а Борис становился успешным и популярным актером, вокруг которого вились толпы поклонниц. Супруга не всегда спокойно относилась к слухам, что муж ей изменяет. Щербаков никогда не снимал с себя вины за похождения и признавался в интервью, что именно мудрость, терпение Татьяны и ее способность прощать позволили им сохранить семью. Вместе супруги уже более полувека.

