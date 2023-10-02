"Из-за вас сантехника прохудилась": как соцсети оценили отмену шоу Галкина в Казахстане

Концерты Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), запланированные на 8 и 9 октября в Казахстане, отменили. Площадки, где должны были пройти выступления юмориста, пояснили, что это связано с проводимыми на их территории ремонтными работами. В свою очередь, шоумен предложил им помочь все оперативно исправить, чтобы не отменять мероприятия. Рассказываем, как соцсети отреагировали на сложившуюся ситуацию.
Извините, идет ремонт
В Казахстане отменили выступления юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), запланированные на 8 и 9 октября в Астане и Алма-Ате. Об этом сообщили концертные залы, где должны были состояться шоу. Вo Дворце Республики, расположенном в Алма-Ате, отмена произошла из-за ремонтных работ, которых требует сцена.
В свою очередь, в Астане отмена шоу вызвана проведением технических работ на водопроводных сетях с 4 по 10 октября. "В этой связи администрация "Казахконцерта" имени Розы Баглановой уведомляет об отсутствии возможности принятия гостей и проведения любых мероприятий в указанный период", – говорится в сообщении площадки.
Галкин прокомментировал случившееся в своих соцсетях, отметив, что готов предоставить помощь площадкам. "Не могу ли я помочь залам с ремонтом? Может, успеем? Я уж очень хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу же другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить и канализацию на эти даты?" – написал артист.
О проблемах с организацией концертов в Казахстане у юмориста известно еще с лета этого года. Тогда Галкин утверждал, что их проведению якобы "всячески препятствуют" на государственном уровне.
"Максим, вас пожалеть?"
Некоторые пользователи соцсетей указали юмористу на то, что в Казахстане ему не рады. По словам комментаторов, Галкину просто отказали в вежливой форме. "Понятное дело, что у нас в Казахстане нет проблем с залами... Объяснения очень просты: из-за одного выступления мы не можем подвергать наше государство риску быть неправильно понятыми. А ваш глупый пиар-ход и дикая обида – лишь результат ваших собственных действий", – отметил один из юзеров.
"Максим, вас пожалеть?" – интересуются другие пользователи.
Есть и те, кто удивляется "горячему" желанию Галкина приехать с концертом в Казахстан: "Вам, товарищ, на дверь указывают, а вы в окно лезете!"
"Что-то подозрительно, Галкин так рвется в Казахстан, как будто это последнее место, где его еще ждут", – написал еще один юзер.
Радикально настроенные пользователи рекомендуют юмористу "сидеть в своем Израиле". По словам комментаторов, проблем в Казахстане и так хватает, "а тут из-за вас еще и сантехника прохудилась", иронизируют они.
Кроме того, юзеры предлагают Галкину дать свой концерт в Киеве или же попытать счастье в Германии. "Обнищает теперь без концертов в Казахстане, вот ужас-то, распереживался. Давай к нам в Германию, пока еще есть клиенты на концерты", – предложили ему подписчики.
Другие же считают, что артист заслужил произошедшее: "Трудно жить без дома. Очень трудно. Если Родину продал, еще труднее. Вы выбрали свой путь, вот и следуйте". Также пользователи рекомендуют Галкину задуматься на тему того, может, не стоило "позорно убегать из России".
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