"Из-за вас сантехника прохудилась": как соцсети оценили отмену шоу Галкина в Казахстане

Концерты Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), запланированные на 8 и 9 октября в Казахстане, отменили. Площадки, где должны были пройти выступления юмориста, пояснили, что это связано с проводимыми на их территории ремонтными работами. В свою очередь, шоумен предложил им помочь все оперативно исправить, чтобы не отменять мероприятия. Рассказываем, как соцсети отреагировали на сложившуюся ситуацию.



Извините, идет ремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

В Казахстане отменили выступления юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), запланированные на 8 и 9 октября в Астане и Алма-Ате. Об этом сообщили концертные залы, где должны были состояться шоу. Вo Дворце Республики, расположенном в Алма-Ате, отмена произошла из-за ремонтных работ, которых требует сцена.





из сообщения администрации "Алматы ауендери" С 1 октября 2023 года концертная деятельность Дворца Республики экстренно приостановлена в связи с аварийным состоянием механики сцены. По оценкам специалистов ремонтно-восстановительных работ, для устранения нарушений требуется двухнедельный срок.

В свою очередь, в Астане отмена шоу вызвана проведением технических работ на водопроводных сетях с 4 по 10 октября. "В этой связи администрация "Казахконцерта" имени Розы Баглановой уведомляет об отсутствии возможности принятия гостей и проведения любых мероприятий в указанный период", – говорится в сообщении площадки.

Галкин прокомментировал случившееся в своих соцсетях, отметив, что готов предоставить помощь площадкам. "Не могу ли я помочь залам с ремонтом? Может, успеем? Я уж очень хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу же другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить и канализацию на эти даты?" – написал артист.

О проблемах с организацией концертов в Казахстане у юмориста известно еще с лета этого года. Тогда Галкин утверждал, что их проведению якобы "всячески препятствуют" на государственном уровне.



"Максим, вас пожалеть?"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Некоторые пользователи соцсетей указали юмористу на то, что в Казахстане ему не рады. По словам комментаторов, Галкину просто отказали в вежливой форме. "Понятное дело, что у нас в Казахстане нет проблем с залами... Объяснения очень просты: из-за одного выступления мы не можем подвергать наше государство риску быть неправильно понятыми. А ваш глупый пиар-ход и дикая обида – лишь результат ваших собственных действий", – отметил один из юзеров.

"Максим, вас пожалеть?" – интересуются другие пользователи.

Есть и те, кто удивляется "горячему" желанию Галкина приехать с концертом в Казахстан: "Вам, товарищ, на дверь указывают, а вы в окно лезете!"

"Что-то подозрительно, Галкин так рвется в Казахстан, как будто это последнее место, где его еще ждут", – написал еще один юзер.





из комментариев пользователей соцсетей Максим, а что вы прицепились к Казахстану? Вы же говорили, что у вас миллион концертов, все расписано на много лет вперед, что случилось? Может, это к лучшему? Побудете дома, пообщаетесь с женой, детьми – они тоже хотят видеть вас дома.

Радикально настроенные пользователи рекомендуют юмористу "сидеть в своем Израиле". По словам комментаторов, проблем в Казахстане и так хватает, "а тут из-за вас еще и сантехника прохудилась", иронизируют они.

Кроме того, юзеры предлагают Галкину дать свой концерт в Киеве или же попытать счастье в Германии. "Обнищает теперь без концертов в Казахстане, вот ужас-то, распереживался. Давай к нам в Германию, пока еще есть клиенты на концерты", – предложили ему подписчики.

Другие же считают, что артист заслужил произошедшее: "Трудно жить без дома. Очень трудно. Если Родину продал, еще труднее. Вы выбрали свой путь, вот и следуйте". Также пользователи рекомендуют Галкину задуматься на тему того, может, не стоило "позорно убегать из России".

