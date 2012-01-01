Режиссер Фрэнсис Форд Коппола высказался о смерти актера Вэла Килмера

Актер Вэл Килмер, прославившийся благодаря игре в фильмах "Бэтмен навсегда" и The Doors, скончался Лос-Анджелесе. О борьбе с онкологией и лучших ролях голливудской звезды – в материале Москвы 24.

"Был самым талантливым актером"

Фото: AP Photo/Mark Humphrey

65-летний Вэл Килмер умер 1 апреля в своем доме в Лос-Анджелесе из-за пневмонии. Информацию журналистам подтвердила его дочь, Мерседес Килмер. Многие коллеги почтили память актера, который долгое время боролся и в итоге победил онкологию. Культовый режиссер Фрэнсис Форд Коппола опубликовал в своем блоге совместное фото с Вэлом: они вместе работали над картиной "Между" в 2011 году.





Фрэнсис Форд Коппола режиссер, сценарист Вэл Килмер был самым талантливым актером, когда учился в старшей школе, и этот талант только усиливался на протяжении всей его жизни. С ним было приятно работать и общаться – я всегда буду помнить его.

Актер Мэттью Модайн заявил, что именно благодаря поддержке Килмера его утвердили на роль в фильме Стэнли Кубрика "Цельнометаллическая оболочка". А режиссеру Майклу Манну довелось поработать с Вэлом на съемках фильма "Схватка" в 1995 году.

"Работая с Вэлом, я всегда восхищался его многогранностью, блестящей изменчивостью в рамках мощного потока, которым он обладал и который он выражал. После стольких лет, в течение которых Вэл боролся с болезнью и сохранял свой дух, – это чрезвычайно печальная новость", – отметил он.

Поклонники Килмера тоже скорбят и выражают в Сети соболезнования близким звезды.

"Вечно наш Бэтмен. Покойся с миром", "сердце разбито, что вас больше нет с нами, Вэл. Вас будет очень не хватать", "мы будем скучать по тебе, Легенда", – оставляют комментарии пользователи.

По данным СМИ, в 2014 году у Килмера диагностировали рак горла. Актер перенес трахеотомию, а затем химио- и радиотерапию, и болезнь отступила. Правда, лечение не прошло без последствий: Вэлу не удавалось внятно говорить из-за поврежденных связок, поэтому он был вынужден ходить со специальным аппаратом, чтобы окружающие понимали его речь.

"У меня опухли гланды. Скучаю по тому, что у меня был голос! И тому, что я не смеялся, как пират", – признавался Вэл в 2020 году в одном из интервью.

Режиссер Джозеф Косински превратил эту особенность актера в изюминку в фильме 2022 года "Топ Ган: Мэверик", роль в котором стала для Килмера последней. Косински настоял, чтобы в картине звучал настоящий голос Вэла: для этого его пришлось обработать на компьютере, чтобы сделать реплики понятными.

"Умение создать что-то из ничего"

Фото: Fryderyk Gabowicz/picture alliance via Getty Images

Килмер дебютировал в кино в 1984 году в главной роли в комедии "Совершенно секретно!", которая стала хитом. А третья работа Вэла окончательно утвердила начинающего актера на голливудском олимпе, хотя его персонаж вовсе не был центральным. В фильме 1986 года про летчиков "Топ Ган" солировал Том Круз, но Килмер не потерялся на его фоне.

"За весь фильм он произносил слов 17, не больше, но в этом и есть величайший дар Вэла Килмера: умение создать что-то из ничего, вдохнуть жизнь в персонажа, существующего в фильме только для того, чтобы подавать мячи Тому Крузу", – было сказано в рецензии на ленту в издании The New York Times.

В 1991 году Килмер сыграл в биографическом фильме о культовой рок-группе The Doors певца Джима Моррисона, а в 1995-м в прокат вышел "Бэтмен навсегда". К слову, на главную роль также рассматривали Итана Хоука, Рэйфа Файнза и Джонни Деппа.

На 1990-е пришелся расцвет карьеры Килмера. Он снимался много, фильмы становились успешными, а он – все более популярным. Однако к 2000-м картины с участием Килмера стали проваливаться в прокате, не находили признания у критиков и любви у зрителей. С 2015 года актер появлялся на экране значительно реже, в том числе из-за обнаружившихся проблем со здоровьем.

По данным СМИ, личная жизнь Килмера была бурной. Ему приписывали романы с певицей Шер, супермоделью Синди Кроуфорд, актрисами Дрю Бэрримор, Анджелиной Джоли, Мишель Пфайффер. Правда, женился Вэл лишь однажды – в 1988 году на актрисе Джоанн Уолли, брак с которой продлился до 1996-го. У пары родились двое детей: дочь Мерседес и сын Джек.