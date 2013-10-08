В столице откроют предпринимательскую школу бизнеса

Фото: M24.ru

9 октября на дизайн-заводе "Флаконе" состоится торжественное открытие предпринимательской "Школы бизнеса ver 2.0". Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Занятия здесь будут идти на протяжении двух месяцев по выходным дням. Обучение в школе будет бесплатным.

Отличительная особенность "Школы бизнеса ver.2.0" — совмещение прогрессивной теории с предпринимательской практикой. К традиционным предпринимательским проектам добавляются практики Hi-Tech развития: IT-стартапов, мобильных приложений, блок технологического предпринимательства.

Кроме того, молодые предприниматели смогут оформить заявки на привлечение финансирования.