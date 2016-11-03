Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября 2016, 10:45

Общество

Гражданин Сербии погиб при падении из окна на севере Москвы

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Гражданин Сербии выпрыгнул из окна жилого дома на севере Москвы и погиб. Об сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело 50-летнего гражданина Сербии обнаружили возле одного из домов на улице Тимирязевская в среду. По словам жены погибшего, у мужчины долгое время болели ноги и он жаловался на здоровье.

Рано утром второго ноября женщина обнаружила, что ее муж выпрыгнул из окна шестого этажа. Предсмертной записки при мужчине не нашли.

самоубийства следствие Сербия Тимирязевская улица

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика