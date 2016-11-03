Гражданин Сербии погиб при падении из окна на севере Москвы

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Гражданин Сербии выпрыгнул из окна жилого дома на севере Москвы и погиб. Об сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело 50-летнего гражданина Сербии обнаружили возле одного из домов на улице Тимирязевская в среду. По словам жены погибшего, у мужчины долгое время болели ноги и он жаловался на здоровье.

Рано утром второго ноября женщина обнаружила, что ее муж выпрыгнул из окна шестого этажа. Предсмертной записки при мужчине не нашли.