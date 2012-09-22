Летевший в Москву Boeing 737 вернулся в Оренбург из-за неполадок

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажирский Boeing 737, следовавший рейсом Оренбург – Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с воздушной системой. Пострадавших в результате ЧП нет.

Самолет, принадлежащий авиакомпании "Оренбургские авиалинии", вылетел из оренбургского аэропорта в 6.57 по московскому времени.

"Через 11 минут после взлета командир воздушного судна доложил о проблеме с наддувом кабины и принял решение о возврате в аэропорт вылета", - сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах Оренбургского авиаузла.

В течение примерно сорока минут самолет кружил вокруг Оренбурга, чтобы выработать топливо, после чего благополучно приземлился в аэропорту в 7:45 по московскому времени.

Никто из находившихся на борту не пострадал.