Саммит "Большой двадцатки" открылся в Санкт-Петербурге

Фото: kremlin.ru

Саммит "Большой двадцатки" открылся в Стрельне под Санкт- Петербургом.

Работа саммита началась с церемонии приветствия Владимиром Путиным глав государств и правительств - участников встречи на высшем уровне, сообщает пресс-служба Кремля.

"В течение двух дней они обсудят приоритеты российского председательства в 2013 году и наметят планы на будущее. По итогам саммита ожидается принятие совместной декларации лидеров", - отмечается на сайте саммита "Группы двадцати".

При этом ожидается, что основной темой встречи станет сирийский вопрос.

Отметим, "Группа двадцати" (G20) - ведущий форум международного сотрудничества по наиболее важным аспектам международной экономической и финансовой повестки дня.

На долю членов G20 приходится 90% мирового ВВП; 80% мировой торговли и 2/3 населения мира.

В "двадцатку" входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Турция, Россия, Саудовская Аравия, США, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония и Европейский союз.