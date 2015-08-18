Фестиваль арабской культуры пройдет в саду "Эрмитаж"

Фото: предоставлено организаторами

29 августа в саду "Эрмитаж" пройдет фестиваль арабской культуры "Абу-Даби Фест". Всех посетителей ждет соколиная охота, восточные танцы и многое другое, сообщают организаторы.

Профессиональный сокольничий расскажет гостям, как охотиться с помощью сокола, и какой реквизит для этого необходим. Он также проведет уроки соколиной охоты. Кроме того, здесь будет работать фотозона, где можно будет сфотографироваться с настоящим соколом на руке.

На Арабском базаре представят сувениры, посуда, ароматы, украшения, сухофрукты и специи на любой вкус. Посетители также смогут прокатиться верхом на верблюде.

Кроме того, на фестивале проведут мастер-классы, где все желающие научатся искусству арабской каллиграфии, изготовления духов и рисованию узоров мехенди.