Госпитализированы пять родственников жертв авиакатастрофы на Синае

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Пять родственников жертв потерпевшего крушение аэробуса А321 госпитализированы, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

По его словам, к настоящему моменту зарегистрировано 691 обращение за медицинской помощью родственников погибших в авиакатастрофе в Египте. К психологам поступило 715 обращений.

Опознание тел погибших по внешним признакам завершено, продолжается процедура генетической идентификации.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".