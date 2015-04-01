Памятник Пушкину в центре столицы отреставрируют в 2016 году

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Памятник Пушкину в центре столицы отреставрируют в следующем году. Специалисты департамента культурного наследия провели осмотр монумента и обнаружили на нем повреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что во время осмотра обнаружили разрыв звеньев бронзовых цепей, которые окружают памятник. Некоторые элементы при этом были утеряны. Части декоративного ограждения уже перевезли в мастерскую.

В департаменте уточняют, что цепи вернут на монумент в конце апреля. Отметим также, что до конца года будет разработан проект реставрации памятника Пушкину, а сами работы проведут в следующем году.

Как реставрируют столичные архитектурные объекты

Напомним, в марте Сергей Собянин вручил звания "Почетный реставратор города Москвы" выдающимся представителям реставрационной отрасли столицы. По его словам, за последние четыре года количество памятников, которые находились в аварийном состоянии, уменьшилось более чем на треть.

"К сожалению, предыдущие годы проходили под знаком того, что состояние московских памятников архитектуры, истории с каждым годом становилось более и более плачевным. Эту тенденцию нам удалось переломить. И я надеюсь, что в конце 2015 года соотношение памятников, которые находятся в хорошем состоянии, и требующих реставрации, будет 80 на 20 процентов", – отметил Собянин.

В 2014 году в Москве за счет средств частных инвесторов и федерального бюджета было отреставрировано более 50 памятников истории и культуры.

Работы проведены на таких известных объектах, как комплекс зданий музыкальной школы имени Гнесиных на Знаменке, Дом Гагарина на Страстном бульваре, особняк Свешниковой на Большой Полянке, Оперный дом в Царицыне, Дом Куракиных на Новой Басманной улице, церковь Святого Климента на Пятницкой улице, Зеленый театр на ВДНХ и другие. Всего в прошлом году в городе провели реставрацию 256 памятников.