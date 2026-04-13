Как правильно провести Пасхальную неделю

Праздник Пасхи открывает Светлую неделю, которая считается продолжением Христова Воскресения. Этот период символизирует начало весеннего возрождения и обновления жизни. О традициях и приметах этих дней – в материале Москвы 24.

Звон во все колокола

Пасха – один их самых значимых праздников в христианском календаре. Он знаменует начало Светлой седмицы, которая также называется Пасхальной, Великой или Красной неделей, которая в 2026 году приходится на 13–18 апреля. Этот период считается продолжением праздника Светлого Христова Воскресения. Согласно церковной традиции, Светлая неделя – один великий "день Господень", когда христиане проживают свершившееся чудо. Апостолы верили, что счастье от этого события нельзя ограничивать только сутками.

На Великой неделе все богослужения совершаются по пасхальному чину: священнослужители облачаются в торжественные одежды белого или золотого цвета. Кроме того, службы не читаются, а поются, земные поклоны заменяются поясными.

Священнослужители ежедневно выходят на крестный ход. Также разрешается вседневный звон в колокола: то есть вне зависимости от времени проведения службы. Существует традиция "народного" звона, согласно которой любой желающий может ударить в колокол.

Также в эти дни Царские врата (двустворчатые двери напротив престола в алтаре) остаются открытыми в храмах, символизируя приобщение прихожан к Божией благодати, которую подарила Пасха. Верующие могут прийти в храм и получить святое причастие: для этого нужно обязательно выдержать пост и исповедаться. Не державшим пост рекомендовано посетить Таинство после окончания Светлой седмицы.

Православные продолжают встречать друг друга пасхальными приветствиями "Христос Воскресе!", "Воистину Воскресе!". Пост окончен, сняты ограничения в пище, неделя посвящена радости и помощи близким. Нельзя грустить, ругаться и сквернословить. Также стоит воздержаться от тяжелого физического труда, полевых работ и серьезных бытовых хлопот. Не рекомендовано посещать кладбища: считается, что все воскресли и находятся рядом с живыми. Кроме того, советуют воздержаться от свадьбы и венчания: в празднование главного церковного торжества нельзя отвлекаться на что-то частное.

Широкие гуляния и обливание водой

Каждый день Святой седмицы имеет название и свои традиции. В понедельник – Поливальный – было принято обливаться водой: считалось, что это укрепит здоровье и поможет избавиться от недугов и негатива. День считался благоприятным для новых дел: по поверьям, начинания обречены на успех, потому что происходят с Божьей помощью. Также можно угощать друг друга куличами и обмениваться пасхальными яйцами.

Вторник – Купальницу – нужно провести весело и легко, чтобы весь последующий год был таким. Например, ради забавы раньше в этот день на каждого опоздавшего на утреннюю службу выливали кадушку с холодной водой. Также было принято устраивать игры и шумные пасхальные застолья.

Среда – Хороводница – продолжалась широкими гуляниями и плясками. В этот день можно испечь новую партию куличей и вновь покрасить яйца, чтобы раздать нуждающимся. По преданиям, щедрость в среду Светлой недели окупится и принесет счастье на весь год. При этом запрещалось трудиться, в том числе на полях и огородах. Предки верили: если нарушить запрет, град побьет весь урожай.

В четверг – Навский ("навь" – "потусторонний мир") день – считалось, что души умерших могут перейти границу между мирами и попасть в гости к живым. В этот день жилище обязательно должно оказаться прибранным и чистым, чтобы душам родных было приятно войти. Стоит отметить, что поверье уходит корнями в язычество, поэтому церковь относится к нему скептически. Однако обе традиции сходятся на том, что в четверг, как и всю Светлую неделю, запрещено скорбеть по усопшим: их нужно поминать только радостно и светло. Считалось, что и они в праздничные дни получают облегчение.

В пятницу – Прощеный день – обязательно нужно помириться, отпустить обиды и извиниться друг перед другом, чтобы с чистой душой завершить Пасхальную неделю. В храмах вспоминали икону Богородицы "Живоносный источник" и освящали воду, которой потом прихожане окропляли огороды, чтобы урожай был богатым.

Суббота становилась временем, когда пекли еще одну партию куличей и снова красили яйца. Считалось, что и завершающий день Пасхальной недели нужно провести щедро, помогая неимущим. На службах в субботу можно получить артос – освященный хлеб на закваске, который всю неделю стоял у иконы Христа. Его нужно есть натощак, запивая святой водой. День также знаменовал окончание Пасхальной недели, закрывались Царские врата.

