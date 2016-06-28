На портале "Наш город" теперь можно жаловаться на стройплощадки "Моей улицы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пожаловаться на работу стройплощадок "Моей улицы" можно на портале "Наш город", сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".

Чтобы оставить жалобу на портале, в категории "Городская территория" пользователям предлагается выбрать проблемную тему "Благоустройство улиц – Некачественное содержание места проведения работ", затем найти нужную улицу. Далее можно выбрать одну проблему из девяти.

Так, горожане могут пожаловаться на:

отсутствие прохода для пешеходов в зоне проведения работ;

отсутствие ограждений;

отсутствие деревянного настила и пандусов;

отсутствие сигнальных ламп на ограждениях строительных работ со стороны проезжей части;

отсутствие ограждений для деревьев;

отсутствие дорожных знаков, временной разметки полос и наземных пешеходных переходов;

отсутствие баннера/щита с информацией о сроках проведения работ, заказчике, подрядчике, техническом надзоре и начальнике участка;

размещение строительной техники на проезжей части;

перекрытие более одной полосы по каждому направлению движения.

Благоустройство по программе "Моя улица" включает ликвидацию наружных кабельных сетей, устройство архитектурно-художественной подсветки, ремонт фасадов зданий, выравнивание газонов и устройство дополнительного озеленения.

В этом году будут благоустроены более 50 улиц. Концепция, разработанная консалтинговым бюро "Стрелка" вместе с 17 российскими и зарубежными бюро, предполагает масштабное озеленение, модернизацию транспортной инфраструктуры и создание комфортной прогулочной зоны.