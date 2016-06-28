На портале "Наш город" теперь можно жаловаться на стройплощадки "Моей улицы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Пожаловаться на работу стройплощадок "Моей улицы" можно на портале "Наш город", сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".
Чтобы оставить жалобу на портале, в категории "Городская территория" пользователям предлагается выбрать проблемную тему "Благоустройство улиц – Некачественное содержание места проведения работ", затем найти нужную улицу. Далее можно выбрать одну проблему из девяти.
Так, горожане могут пожаловаться на:
Благоустройство по программе "Моя улица" включает ликвидацию наружных кабельных сетей, устройство архитектурно-художественной подсветки, ремонт фасадов зданий, выравнивание газонов и устройство дополнительного озеленения.
В этом году будут благоустроены более 50 улиц. Концепция, разработанная консалтинговым бюро "Стрелка" вместе с 17 российскими и зарубежными бюро, предполагает масштабное озеленение, модернизацию транспортной инфраструктуры и создание комфортной прогулочной зоны.
Ссылки по теме
- Москвичам покажут результаты программы "Моя улица" в начале июля
- Собянин оценил ход работ в рамках программы по благоустройству "Моя улица"
- "Моя улица": Центр Москвы до и после
Сайты по теме