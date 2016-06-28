Форма поиска по сайту

28 июня 2016, 13:26

Общество

На портале "Наш город" теперь можно жаловаться на стройплощадки "Моей улицы"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пожаловаться на работу стройплощадок "Моей улицы" можно на портале "Наш город", сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".

Чтобы оставить жалобу на портале, в категории "Городская территория" пользователям предлагается выбрать проблемную тему "Благоустройство улиц – Некачественное содержание места проведения работ", затем найти нужную улицу. Далее можно выбрать одну проблему из девяти.

Так, горожане могут пожаловаться на:

  • отсутствие прохода для пешеходов в зоне проведения работ;
  • отсутствие ограждений;
  • отсутствие деревянного настила и пандусов;
  • отсутствие сигнальных ламп на ограждениях строительных работ со стороны проезжей части;
  • отсутствие ограждений для деревьев;
  • отсутствие дорожных знаков, временной разметки полос и наземных пешеходных переходов;
  • отсутствие баннера/щита с информацией о сроках проведения работ, заказчике, подрядчике, техническом надзоре и начальнике участка;
  • размещение строительной техники на проезжей части;
  • перекрытие более одной полосы по каждому направлению движения.

    • Благоустройство по программе "Моя улица" включает ликвидацию наружных кабельных сетей, устройство архитектурно-художественной подсветки, ремонт фасадов зданий, выравнивание газонов и устройство дополнительного озеленения.

    В этом году будут благоустроены более 50 улиц. Концепция, разработанная консалтинговым бюро "Стрелка" вместе с 17 российскими и зарубежными бюро, предполагает масштабное озеленение, модернизацию транспортной инфраструктуры и создание комфортной прогулочной зоны.

