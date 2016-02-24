Форма поиска по сайту

24 февраля 2016, 12:15

"Елисеевскому" вернули исторический облик

Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

Реставраторы вернули исторический облик знаменитому магазину Елисеева на Тверской, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия. Этот дом имеет статус культурного наследия федерального значения.

"Ремонтно-реставрационные работы по фасадам здания проходили два года и были проведены без приостановки работы магазина, — отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. — Основной задачей реставраторов стало воссоздание исторического облика здания на начало XX века, когда магазин Елисеева только открылся, а также сохранение элементов декоративного убранства фасадов 1870-х годов".

Фасады, декоративные элементы и лепной узор были расчищены от поздних красочных покрытий и грязи.

"Были восстановлены тянутые штукатурные карнизы, элементы фурнитуры с окраской. Проведена реставрация оконной и дверной столярки, металлических козырьков, кронштейнов осветительных приборов, отвесов крыши с восстановлением системы водоотвода", — добавляет пресс-служба.

Этот гастроном, основанный в 1901 году, считается самым первым в России. Назван в честь бывшего владельца Григория Елисеева. Магазин обрел свою популярность не только благодаря прекрасному выбору продуктов. Заходя в "Елисеевский", посетитель словно попадает во дворец: огромные хрустальные люстры в форме гроздьев винограда, мозаика на окнах, красное дерево. Легендарный магазин-дворец уже давно стал одной из ярчайших достопримечательностей Москвы.

