Из фойе в зрительный зал: как проходит модернизация Московского дворца молодежи

Фото: пресс-служба МДМ

В Московском дворце молодежи продолжается реконструкция, которая началась в рамках подготовки к российской постановке мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы". Премьера запланирована на 4 октября.

Мюзикл "Призрак Оперы" "Призрак Оперы" Эндрю Ллойда Уэббера стал мюзиклом с самой продолжительной историей ежедневных показов на сценах Бродвея. Вот уже 13 лет постановка не покидает театральных афиш. "Призрак Оперы" Эндрю Ллойда Уэббера стал мюзиклом с самой продолжительной историей ежедневных показов на сценах Бродвея. Вот уже 13 лет постановка не покидает театральных афиш. Премьера "Призрака Оперы" состоялась в 1986 году на сцене Королевского лондонского театра. В основу положено произведение Гастона Леру, написавшего о любви призрака с обезображенным лицом к оперной певице по имени Кристина Даэ. В общей сложности мюзикл поставили в 151 городе 30 стран мира, а посмотрели его более 130 миллионов человек. Сбор от проката составил свыше 5,6 миллиарда долларов. На счету "Призрака Оперы" - более 70 крупнейших театральных наград.



За пять месяцев с момента начала работ в МДМ полностью перестроили верхнюю механизацию сцены: заменили штанкетные подъемы (лебедки для вертикального перемещения декораций; используются для оборудования театров, концертных залов и телевизионных студий – прим. ред.), улучшили акустику зала, установили новую звуковую и световую аппаратуру.

Нижняя механизация сцены, которую используют в сложных спецэффектах мюзикла, также усовершенствована. Глубина сцены увеличена на два метра, для удобной подачи объемных декораций расширены ведущие на нее проемы.

Фото: пресс-служба МДМ

По словам главы компании "Стейдж Энтертейнмент" и продюсера мюзикла "Призрак Оперы" Дмитрия Богачева, из дворца молодежи вывезли более 30 тонн устаревшей или неиспользуемой техники. Ее заменят на новую. Современное оборудование поставляют европейские компании.

"Общий вес декораций для "Призрака Оперы" — около 30 тонн. Не говоря о большом количестве звукового и светового оборудования, инженерных конструкций и приспособлений. Для того, чтобы обеспечить требования постановки, были укреплены балки, элементы перекрытий и несущие конструкции над сценой и зрительным залом", - рассказал Дмитрий Богачев.

Особое внимание уделили системе безопасности, ведь во время мюзикла в зрительный зал будет падать настоящая люстра. За безопасность зрителей отвечает специальная система противовесов и устройство сброса с двумя синхронно работающими лебедками, управляемыми компьютером. Устройство обеспечит полет 650-килограммовой люстры над головами зрителей со скоростью 2,5 метров в секунду.

В зале уже разместили 170 акустических систем. Также в шоу используют 128 приборов интеллектуального динамического света. Всего задействовано около десяти километров силового электрического кабеля, который соединяет между собой все электрическое оборудование спектакля.

Еще одной особенностью постановки станет пол, в котором прорезаны около 200 небольших люков. Из них во время действия будут появляться свечи.

Фото: пресс-служба МДМ

Во время реконструкции ведутся работы по обновлению интерьеров Московского дворца молодежи. Так, для публики вновь откроют мраморный портал центрального входа в зрительный зал. Этот портал более 20 лет был спрятан за малой сценой фойе.

Зрительный зал МДМ станет самым вместительным театральным залом в Москве. Количество мест увеличат до 1850. В фойе установят центральную люстру, реконструируют барные зоны. Здесь же появится картинная галерея. Над оформлением фойе работают голландские и российские дизайнеры.

Перед главным входом в театр появится небольшая пешеходная зона, украшенная стилизованными уличными фонарями.

Стоимость работ по реновации МДМ составляет около 200 миллионов рублей. На постановку мюзикла "Призрак Оперы" потратят порядка 400 миллионов рублей.

Перестройка позволит московскому театру сравниться с ведущими сценами Бродвея.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что ввоз оборудования и костюмов начнется в первой половине августа. Ремонт фойе и фасадов продлится до 14 сентября.

Добавим, что здание Московского дворца молодежи на Комсомольском проспекте построено в 1987 году.