18 октября 2013, 21:38

Около 10 столичных рынков реконструируют в 2014 году

"Большое интервью": Алексей Немерюк о реконструкции столичных рынков

Порядка 10 рынков будет реконструировано в будущем году, а со временем все рынки перестроят в современные объекты. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, многие рынки в Москве до сих пор находятся в зданиях, построенных в 80-х годах прошлого века. Для реконструкции зданий будут привлечены инвесторы.

Кроме того Немерюк отметил, что Даниловский, Кунцевский и Лефортовский рынки перейдут к новым инвесторам.

Торги состоятся в начале ноября. Главным требованием властей будет сохранение специализации объектов в течение 49 лет и в течение 5 лет - численности персонала.

