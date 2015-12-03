В Замоскворечье реконструируют жилой дом 1917 года постройки

Фото: m24.ru Фото: m24.ru

В центре Москвы восстановят жилой дом 1917 года постройки. Соответствующий проект одобрила Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), сообщает пресс-служба Москоминвеста.

Четырехэтажный кирпичный дом находится по адресу: Большая Серпуховская улица, дом 50/2, строение 1. Его общая площадь составляет 2 498 квадратных метров. Состояние дома оценивается, как аварийное. На сегодняшний день дом отселен.

С западной стороны объект примыкает к четырнадцатиэтажному муниципальному жилому дому (улица Павла Андреева, дом 4) 2001 года постройки. С северной стороны - к пятиэтажному муниципальному жилому дому (Большая Серпуховская улица, дом 48, строение 1) 1917 года постройки.

Предполагается, что после реконструкции данный объект будет использоваться в жилых целях.

Напомним, около 600 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве за последние пять лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе церемонии награждения победителей конкурса "Московская реставрация 2015".

"Всего за последние годы было отреставрировано порядка 600 объектов культурного наследия. Можно говорить о том, что в Москве за 5 лет в 10 раз увеличилось количество восстановленных зданий", – отметил мэр Москвы.

По словам Собянина, четыре года назад власти не стали сносить примерно 200 исторических зданий. Их реконструировали.

