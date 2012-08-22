"Коммерсантъ":Флаговые композиции в рекламе запретят

ИТАР-ТАСС

Рекламные конструкции, которые состоят из основания, флагштоков и полотнищ – флаговые композиции, окажутся под запретом наряду с брандмауэрами, видеоэкранами, панель-кронштейнами, как следует из проекта правил размещения наружной рекламы.

Уменьшение количества рекламы на улицах города проходит по инициативе Москомархитектуры и Мосгорнаследия. Но столица не потеряет от этого – вырастет стоимость аренды рекламной площади и увеличится штраф – с 5 тысяч рублей до 1 миллиона, сообщает газета "Коммерсантъ".

В настоящее время в Москве более 21 тысячи рекламных конструкций, из которых более 7 тысяч будут запрещены после принятия правил о наружной рекламе.