Московские автомобилисты признаны самыми "аварийными" водителями

Московские водители возглавили список самых "аварийных" автомобилистов

Московские водители второй год подряд занимают первое место в рейтинге "аварийных" автомобилистов России.

Страховщики подсчитали, у жителя столицы шансов попасть в аварию на 31 процент больше, чем у среднестатистического российского водителя. Это происходит из-за того, что в Москве очень плотный трафик. Еще одна причина - в новизне автопарка. Так, водители новых машин чаще обращаются в страховую компанию, если случается дорожное происшествие.

Вторым по аварийности городом в этом году оказалась Пермь. За ней следуют Красноярск и Петербург. Самыми же осторожными водителями оказались жители Белгорода. Они попадают в аварии не чаще, чем один раз в 3 года.