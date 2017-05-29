Экскурсии и селфи в образе Пушкина: что ждет гостей фестиваля "Красная площадь"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Почитать книжные новинки на свежем воздухе, посетить бесплатные экскурсии и сделать селфи в образе Пушкина смогут гости книжного фестиваля "Красная площадь", который пройдет в столице с 3 по 6 июня, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В рамках фестиваля на Красной площади будут работать 12 тематических зон. Столичная площадка расположится рядом с Историческим музеем и будет состоять из двух частей – "Библиотеки" и "Амфитеатра". В первом шатре будут работать лекторий и летняя читальня: там посетители смогут познакомиться с книжными новинками, а также принять участие в мастер-классах и послушать лекции о литературе. В зоне "Амфитеатр" пройдут спектакли и концерты. Сориентироваться в большом количестве книжных новинок помогут библиотекари, которые будут дежурить на площадке.

3 июня в 14:00 и 4 июня в 12:30 в шатре "Библиотека" пройдет мастер-класс по каллиграфии. Участникам не только расскажут историю развития каллиграфического письма, но и помогут освоить технику написания нескольких видов шрифтов.

4 июня в 15:15 пройдет практическое занятие "Книжная больница", где все желающие смогут освоить простые способы реставрации книг. 6 июня в 16:30 в летней читальне шатра состоится мастер-класс по письму гусиным пером.

Пешеходная экскурсия по тургеневским местам Москвы начнется 3 июня в 12:00 у шатра "Библиотека". Ее участникам во время прогулки по центру города расскажут любопытные факты из жизни писателя, о развитии драматического искусства в России, а также о центрах культурной и политической жизни Москвы.

6 июня, в день рождения Пушкина, все мероприятия на площадке будут посвящены поэту. С 12:00 до 18:00 рядом с шатром "Библиотека" желающие смогут сделать селфи в образе классика, примерив парик, цилиндр, плащ, перчатки и взяв в руки трость. А в лектории в течение всего дня будут рассказывать о жизни и творчестве Пушкина, а также о времени, в котором он жил. В этот же день в рамках фестиваля состоится запуск портала "Списанные книги".

В шатре "Амфитеатр" 5 июня в 20:45 состоится концерт "Музыка Вселенной": исполнители сыграют на терменвоксе – электронном музыкальном инструменте, который был изобретен в 1920 году советским ученым Львом Терменом. Это единственный в своем роде инструмент, на котором можно играть, не дотрагиваясь до него руками.

Книжный фестиваль "Красная площадь" в этом году пройдет в третий раз. Помимо московской площадки, будет еще 11 тематических зон. В общей сложности в рамках фестиваля запланировано порядка пятисот мероприятий, среди которых встречи с писателями и поэтами, музыкантами и актерами, кинопоказы, концерты, презентации книжных новинок и многое другое.

