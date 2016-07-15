Роструд составил перечень базовых требований трудового законодательства

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Роструд на своем портале "Онлайнинспекция.рф" опубликовал перечень из 209 базовых требований трудового законодательства, который призван помочь работодателю и сотруднику в различных трудовых ситуациях.

Так, работодателю этот перечень дает возможность быстро найти информацию о конкретном требовании трудового законодательства, которая нужна ему в конкретной трудовой ситуации, например, при оформлении и расторжении трудовых отношений, работе с персональными данными сотрудников, организацией систем оплаты и охраны труда и другое.

Работник же, в свою очередь, может проверить, исполняет ли его руководство нормативно установленные требования по вопросам предоставления отпусков, гарантий, компенсаций.

Для создания перечня было проанализировано свыше 75 тысяч актов. По результатам проведенного анализа было выявлено более 1 тысячи нормативных правовых актов, содержащих обязательные для исполнения нормы в сфере трудовых отношений.

В дальнейшем Роструд намерен организовать постоянную актуализацию перечня и реализовать доступ к полнотекстовым версиям правовых актов, содержащих нормы трудового права.