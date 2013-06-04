Интернет-ресурс LiveJournal Maps поможет выбрать место для путешествия

Фото: maps.livejournal.com

В интернете появился ресурс LJ Maps, который поможет составить маршрут путешествия. С помощью карты можно быстро найти отзывы, фотографии и прочую информацию, связанную с тем местом, куда вы планируете отправиться.

Это стало возможно благодаря привязкам к ЖЖ-текстам. Просматривая местность с помощью спутника или обычной карты, можно нажимать на точки, которые привязаны к отзывам, фотографиям и прочей информации об интересующем вас месте.

При этом точки можно отфильтровать по темам, узнать о международном роуминге, отметить понравившиеся посты, а также места, где вы были или планируете посетить.

Для добавления поста нужно нажать кнопку "добавить место", ввести в появившемся окне его название, указать ссылку на ЖЖ и установить точку на карте. Также можно добавить свой пост к уже готовой точке.