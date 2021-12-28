Политики и публицисты отреагировали на смерть основателя "Спутника и погрома"

Журналист Егор Просвирнин умер после падения с балкона четвертого этажа в центре Москвы 27 декабря. Незадолго до гибели 35-летний мужчина поссорился женой. Рассказываем, что могло послужить причиной его смерти и как на трагическое событие отреагировали политики и публицисты.

Падение и погром

Днем 27 декабря в центре Москвы погиб журналист, основатель журнала "Спутник и погром" (заблокирован в России как экстремистский) Егор Просвирнин. 35-летний националист выпал с балкона съемной квартиры дома на Тверской улице. В момент происшествия мужчина был абсолютно голым. Он скончался на месте, получив черепно-мозговую травму после удара головой об асфальт. Возле его тела нашли нож и перцовый баллончик.

Позднее стало известно, что в течение трех дней Просвирнин со своей женой Мариной употребляли алкогольные напитки. "Егор решил заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем", – говорится в сообщении Telegram-канала издания. Отмечается, что в день гибели журналист начал вести себя неадекватно и устроил в квартире погром – разбросал вещи и поломал мебель.

Жена позвонила своей матери и свекрови, но успокоить Егора они не смогли. Соседи услышали звуки ссоры и вызвали полицию, однако родственники заверили, что с Просвирниным все в порядке. Вскоре он выгнал родных за дверь и заперся. О его гибели Марине сообщил арендодатель спустя полтора часа после того, как она покинула квартиру.

Утром в день гибели Просвирнин оставил в своем Twitter записи, свидетельствующие о непростом периоде в отношениях с супругой, с которой они поженились несколько месяцев назад.





Егор Просвирнин националист, журналист, блогер Вы живете с женщиной днем и ночью на протяжении шести лет, а затем внезапно оказывается, что вы ее совершенно не знали. Довольно неприятное чувство, надеюсь, вы этого никогда не испытаете.

"Впервые за шесть лет она – будучи пьяной – сказала мерзкие русофобские вещи. <...> Я серьезно думаю, стоит ли этой женщине воспитывать моих детей", – добавил мужчина. На месте гибели националиста возник стихийный мемориал, куда сторонники его идей возложили цветы.

Версии трагедии

Коллеги погибшего считают произошедшее несчастным случаем, говорится в Telegram-канале издания "Спутник и погром".





Telegram-канал "Спутник и погром" Все известные нам обстоятельства его смерти говорят о том, что это был несчастный, трагический, чудовищный случай. Егор не планировал кончать жизнь самоубийством, а его смертельный полет с четвертого этажа дома на Тверской – это страшная, но случайность.

Сотрудники ресурса назвали фальшивой появившуюся в Сети предсмертную записку, написанную якобы от лица Просвирнина.

"В квартире Егора к настоящему моменту также не было обнаружено никаких предсмертных записок. Ни полицией, ни адвокатом, ни родными и близкими Егора", – говорится в сообщении.

Знакомые журналиста утверждают, что дверь в его квартиру была заперта изнутри, а полиция проникла в нее через балкон. При осмотре на месте происшествия также присутствовал адвокат издания. Он рассказал, что внутри не обнаружили следов борьбы и уголовного преступления.

Реакция на смерть Просвирина

После гибели Просвирнина ряд политиков и журналистов публично поделились своими воспоминаниями о нем. Журналист, зампред Московской городской думы Андрей Медведев назвал у себя в Telegram-канале Просвирнина – раздражающим многих, чьи высказывания всегда были на грани статьи УК. В то же время он отметил его позицию по Донбассу.





Андрей Медведев журналист, зампред Московской городской думы В eго биографии есть один важный этап. Русская весна 2014-го. Когда он однозначно был на стороне русских Одессы, Николаева, Донбасса. И тут он был бесспорно свой. Для многих.

Политик и публицист Егор Холмогоров назвал гибель Просвирнина потерей для всей русской нации, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Он был человеком очень непростым, ершистым, иногда с очень парадоксальными и хулиганскими идеями. Но в нем было главное – он всегда, во всех ситуациях был за русских. Его талант публициста был за русских. Это ярко проявилось во время событий во время русской весны и на Донбассе. Так, как он мог высказаться об этих событиях, не мог высказаться никто", – сказал Холмогоров.

Егор Просвирнин был главным редактором издания "Спутник и погром", основанного в 2012 году. В 2017 году "Спутник и погром" наряду с другими информационными ресурсами националистического толка заблокировали по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера. Позднее Роскомнадзор внес "Спутник и Погром" в список заблокированных сайтов.

